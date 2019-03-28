【港鐵加價】譚文豪感可悲　田北辰倡封頂後餘下0.3%加幅撇帳

政府統計處今（28日）公布去年第四季運輸業名義工資指數變動為5.9%。按照港鐵票價調整方程式計算，連同早前公布的去年12月通脹指數為2.5%，減去額外的0.6%扣減，得出的結果是3.6%，由於首度啟動「封頂」機制，最多加3.3%。港鐵其後宣布，將機制內承諾的3%扣減優惠以額外資源增加至 3.3%，為期半年至年底，即2019年內的新車費不會上調。 立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，港鐵每年賺錢卻仍按機制加價3.3%，令市民失望亦使港鐵形象受損，造成雙輸局面，認為港鐵提供半年回贈只屬「止咳」。實政圓桌田北辰表示，預計延後加價的0.3%可為港鐵帶來500萬元車務收入，建議將有關收益撇帳，他引述港鐵稱可作考慮。

公民黨譚文豪表示，港鐵加價3.3%令人感到可悲，因其無論服務質素還是安全水平都每況愈下，「車都撞埋俾你你睇」，竟然還加價3.3%。（莊恭南攝）

立法會交通事務委員會副主席、公民黨譚文豪表示，港鐵加價3.3%令人感到可悲，因其無論服務質素還是安全水平都每況愈下，「車都撞埋俾你你睇」，竟然還加價3.3%。他又解釋，3.3%是根據加價封頂機制調整所得，公式原本計算的數字是3.6%，而溢出3.3%的加幅，並非已不存在，因為未來兩年如港鐵按機制加幅未達上限，還可以將今次溢出的加幅補加。

他批評，港鐵加價和高層加薪，幾乎如「包生仔」，但卻不包準時和安全，反映整套可加可減機制失效。他又指，現時的延誤罰款只罰港鐵公司，而政府擁有港鐵7成股份，罰款最後等於罰自己。他認為，必須要改變懲罰機制，變成向高層罰款及扣除花紅，又批評現時八達通回贈只是蠅頭小利，倘若不結構性改變罰則，便無法解決港鐵延誤等問題。

根據港鐵可加可減票價調整機制，今年最多可加價3.3%，是首度啟動「封頂」機制。（資料圖片）

田北辰建議港鐵將加幅撇帳 引述港鐵稱可作考慮

田北辰表示，預計延後加價的0.3%可為港鐵帶來500萬元車務收入，建議將有關收益撇帳。他解釋指若未來分兩年追加，市民未必明白複雜的數學計算問題，只會感覺港鐵是「算死草」，故建議港鐵將有關加幅撇帳，而他引述港鐵稱可作考慮。

工聯會陸頌雄表示，港鐵去年有逾160億元的盈利，認為票價調整機制無考慮港鐵盈利增長，應就此作檢討。他稱港鐵新主席歐陽伯權即將上任，希望「新人事新作風」，負好為票價把關的責任。陳恒鑌認為，港鐵年年賺錢卻仍按機制加價3.3%，不但令市民失望亦會使港鐵形象受損。他續指，港鐵每次加價都令票價基數上升，即使提供半年回贈，只屬「止咳」，其後半年市民仍要付更多車費，認為是機制上出現問題，政府應主動與港鐵商討。