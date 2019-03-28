【政壇諸事町】林鄭長子確認離開小米　9月赴德讀希臘哲學

早前有傳「香港第一家庭」有新動向，指特首林鄭月娥長子林節思（Jeremy）已經離開內地手機公司小米，這則消息終於得到證實。 事源林鄭上周宴請前競選辦成員，Jeremy都在場，據悉他談及已經離開小米，並且已有新計劃，就是重返校園，9月負笈德國，選修希臘哲學的碩士。難道Jeremy都受爸爸林兆波薰陶，養成對希臘文化的興趣？

林鄭宴請前競選辦成員，林節思（中）都是座上客。

林鄭上周宴請前競選辦成員，有幾十人出席，包括港區全國人大代表陳勇、全國政協委員陳清霞、東亞銀行副行政總裁李民斌、信和集團副主席黃永光、立法會前秘書長吳文華、西貢區議會主席吳仕福、金發局主席李律仁、見習騎師學校校長陳念慈、世聯顧問行政總裁麥黃小珍等，去年在禮賓府以主人家身份接待的「第一先生」林兆波，今次晚宴就不見其影，反倒兒子Jeremy是座上客，與前輩共聚晚宴。

據悉，Jeremy席間談及已經離開小米，今年9月將會前往德國修讀碩士課程，選擇的科目是希臘哲學，未知這個決定是否受家人影響呢？事關林兆波去年亦說過在學習希臘文，至於媽媽林鄭，據悉都有叮囑Jeremy要多讀書。

Jeremy9月才會到德國上課，據知之前會先到其他地方旅遊一下。