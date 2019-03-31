民動區選協調惹爭議　譚香文助理報名被已讀不回　趙家賢：太忙

區議會選舉11月舉行，黃大仙鳳凰選區卻早於去年11月已掀起一場「候選人暗戰」。黃大仙鳳凰選區的資深區議員陳炎光，去年11月被判欺詐罪成，監禁2個月3星期。雖然他判期未有超逾3個月，按《區議會條例》仍符合資格參與今年區選，但據知陳炎光已有意退選。 消息指，同屬黃大仙區的譚香文有意捧其助理鄭詩陶出戰鳳凰選區，並早在11月向民主動力「報名」要求加入區選協調名單，惟對方卻一直「已讀不回」。直到在區內見到原本掛有陳炎光橫額的位置，在1月時已經換上民主黨的宣傳海報。 身兼黃大仙社區幹事的鄭詩陶回覆《香港01》查詢時證實事件，他無奈表示無論民主動力的協調機制決定為何，都應該通知一下，「起碼我有個知字，呢啲係基本禮貌。」他得知民主黨已正式收到民主動力通知「放行」時，回覆指:「「過去聽聞民主動力親疏有別，依家算領教過!」 民動召集人趙家賢表示，因太忙才未有回覆鄭詩陶的訊息，強調民主動力會繼續盡力做好溝通聯協調工作，團結民主力量，抗衡地區建制。

民主派黃大仙區區議員譚香文，於去年5月向民主動力召集人趙家賢推舉其助理鄭詩陶，對方表示會跟進。惟事隔半年，鄭詩陶透過whatsapp親自聯絡趙家賢，表示希望得到民主動力支持，對方卻已讀不回，短訊石沉大海。

直到近月，鄭詩陶團隊在區內留意到原本掛有陳炎光橫額的位置，1月時換上民主黨主席胡志偉及社區主任鄧惠强的宣傳海報。鄭指，自己去年9月已開始地區工作，11月正式向民主動力要求加入協調機制，「民主黨嗰位係12月先開始過嚟。」

《香港01》就事件查詢民主黨主席胡志偉，他直認不諱正計劃派「乳鴿」鄧惠强落區熱身，「民主黨過去一直與陳炎光是友好合作」，並強調民主黨按民主動力的協調機制行事，鄧惠强是正式獲協調機制放行。

民主動力召集人趙家賢回覆香港01查詢時，對鄭表示相當抱歉，解釋自己兼顧地區工作，又負責協調以及各項補選事宜，「難免有甩漏、會鞭策自己做得更好」。

趙家賢表示，譚香文推薦鄭詩陶一事，民主動力有向黃大仙區其他民主派現任議員及參政團體代表報備及徵詢各人意見，「絕大部份人都傾向支持由民主黨的那位代表到該區開展地區工作。」他強調民主動力會繼續盡力做好溝通聯協調工作，團結民主力量，抗衡地區建制。

趙家賢補充，鄭詩陶本身不在協調機制之內，而譚香文因是現任獨立議員，她已在協調名單之上。