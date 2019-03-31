譚惠珠：內地推行陽光司法　若香港成「反共基地」難保一國兩制

基本法委員會副主任譚惠珠今（31日）出席電台節目時表示，香港青年人應每年到內地看看，體現內地的進步。她稱內地現時推行「陽光司法」，在北京的最高人民法院，能看到不同地方的法庭直播，認為中國法治被最先進的民主國家接受。對於近日引起廣泛討論的移交逃犯條例修例，她稱剔除9項商業罪行是「美中不足」，但未有剔除涉及貪污的罪行。 對於大灣區發展，譚惠珠認為是香港與內地互補長短和融合的概念，能保障香港的「一國兩制」及生活方式在回歸後50年，即2047年後仍然延續，但她強調若香港變成「反共基地」，兩地將難以合作，亦難保「一國兩制」。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早前出台，有民主派人士擔心香港「被規劃」，將失去「一國兩制」優勢，淪為內地的其中一個城市。（資料圖片）

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早前出台，譚惠珠今早出席商台節目時表示，香港青年人應該每年到內地看看，了解內地的進步，形容現時「有生活自由、家庭幸福、事業幸福」。譚又稱內地現時推行「陽光司法」，在北京的最高人民法院，能看到不同地方的法庭直播，認為此舉能阻止地方勢力的干預。

譚惠珠提到，香港的中學和大學可教育大灣區發展，向學生分析大灣區發展需要的人才，強調不是逼他們到大灣區，而是配備和引導他們學習所需的知識。她認為國企上市公司應多聘請青年人工作，讓他們能於香港、內地「兩地通」。

譚惠珠表示，香港的中學和大學可教育大灣區發展，向學生分析大灣區發展需要的人才，強調不是逼他們到大灣區，而是配備和引導他們學習所需的知識。（資料圖片/彭毅詩攝）

譚惠珠稱若香港變成「反共基報」難保「一國兩制」

對於大灣區發展，譚惠珠認為是香港與內地互補長短和融合的概念，能保障香港的「一國兩制」及生活方式在2047年後仍然延續，但她強調若香港變成「反共基報」，兩地將難以合作，亦難保「一國兩制」。她重申，只要香港能在大灣區發揮資本主義制度的角色，協助內地企業走出去，並引進外面的資金和資源，香港的「一國兩制」在2047年後仍可繼續。

美國駐港澳總領事唐偉康早前表示，近年出現DQ事件、外國記者馬凱被拒入境等事，反映香港的高度自治遭削弱。譚惠珠表示，唐偉康所提及的都涉及港獨問題，又形容對方是「抽政治水」。她稱中國外交部早已表明涉及港獨的事不應做但仍有人要做，提及美國總統特朗普同樣會阻止在記者會上問不當問題的記者採訪，認為不能雙重標準。

譚：中央要求特首林鄭月娥就取統民族黨交報告是體現一國兩制

譚惠珠重申中央在港獨問題上有話語權，因港獨不是分裂「灣仔和中環」，而是分裂中國。對於中央早前首次以公開公函要求特首林鄭月娥就取締民族黨一事向中央提交報告，譚認為正是支持政府採取法律上行動，同時證明「一國兩制」正常運作，她指若採「一國一制」應是按內地法律直接處理，現時是按香港法律處理，中央只是要求交報告，故不會是破壞「一國兩制」。

外界流傳中央要求林鄭要於任內就《基本法》23條立法，譚惠珠認為立法早在回歸時，即21年前已經要做。被問及兩會時有否聽到領導人下指示要求林鄭盡快立法？她表示何時立法要尊重林鄭的決定，「個波喺香港政府度」。對於立法會現審議國歌條例草案，譚惠珠指大部分人士奏國歌時都會肅立，「小學生都靜靜哋識得企喺到三分鐘」，形容泛民議員在立會的辯論為「拎眼球」。