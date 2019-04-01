自由黨反對徵空置稅 　趙式浩：最終轉嫁買家令樓價上升

政府去年六月公布引入一手樓空置稅，運房局將於今（1日）向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉(修訂)條例草案》。建制派經民聯及民建聯均認為現時方案有修改空間。 自由黨召開記者會反對草案，立法會議員邵家輝直斥政府用地產商「祭旗交數」；自由黨發展及建造業關注組召集人趙式浩指，修例不只影響業界，而是整個香港大環境，更可能會適得其反長遠令樓價上升。

趙式浩解釋：「取得入伙紙不代表可以入伙。」因為很多樓宇物業取得入伙紙後，會因各種原因無法取得地政處所發出的俗稱「滿意紙」的合約完成證明書，而無法完成物業買賣交易。（盧翊銘攝）

目前條例以屋宇處發出的俗稱「入伙紙」（佔用許可證）作為計算空置期的起點，趙式浩認為不合理，直指「取得入伙紙不代表可以入伙」，因為很多樓宇物業取得入伙紙後，會因各種原因無法取得地政處所發出的俗稱「滿意紙」的合約完成證明書，而無法完成物業買賣交易，建議當局以發出「滿意紙」作為空置期起點。

自由黨強烈反對以一刀切模式推展空置稅，因為豪宅市場及非上車盤的私樓對市民需求沒有直接關係， 建議實用面積一百平方米以上的私人住宅單位不應納入税網內。

空置稅會按年徵收應課差餉租值的200%，即相等於兩年的租金，即巿值樓價5%。趙預期空置稅實施後，發展商必然將成本轉嫁至買家，「一定將價錢計入建築成本，最後受罪的又是普羅大眾。」他指長遠而言政策有機會間接令樓價上升，違反當局推出空置稅的原意。

邵家輝又質疑，香港樓宇空置率4.7%，政府誇大了嚴重性。他舉例指新加坡樓宇空置率8.4%；東京空置率4%，「這裏只計算當地最旺的地方，整體空置率有機會是8%至10%。」邵家輝直斥政府「以民粹方式搵人出嚟祭旗交數。」