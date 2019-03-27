一拖再拖終見眉目　「空置稅」事不宜遲

運輸及房屋局周二（26日）向立法會房屋事務委員會提交文件，建議向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位，收取「額外差餉」（即空置稅），金額為應課差餉租值的兩倍。值得留意的是，如果發展商出售一手樓給有聯繫公司，亦要繳付「額外差餉」，以此杜絕「左手交右手」。局方又建議，若發展商在申報時作出虛假陳述，可被判處10萬元及監禁一年；若有關罪行是發展商的高級人員同意縱容下干犯，有關人員亦屬違法。 一手樓空置稅可迫使發展商加速推出新盤貨尾，增加樓盤供應，有助打擊「誤用」房地產資源的行為，絕對值得支持。在這個基礎上，我們認為政府還可做得更多，包括徵收二手樓空置稅。

「01觀點」早前指出，根據2017年版《香港統計年刊》，2016年私人住宅單位總量約155萬個；而根據《2016年中期人口統計》，2016年有人居住的私人住宅單位總量（包括私人住宅單位及私人永久性房屋的其他屋宇單位）約134萬個。換言之，沒有人居住的私人住宅單位或比政府估算為多。

運房局向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉（修訂）條例草案》，向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取「額外差餉」。（資料圖片）

香港作為「全球最自由經濟體」，當局任何限制樓市的措施，無可避免引起商界不滿。去年6月底，特首林鄭月娥公佈6項房屋新措施，其中之一便是「一手樓空置稅」，結果觸發部分地產商反彈。他們威脅如果落實措施，可能把稅務成本加入樓價之中，變相加重買家負擔。

必須指出，上述警告只是危言聳聽。發展商如何定價，實際上視乎市道──樓市暢旺，它們必然把價格定得很高；樓市交投淡靜，為了盡快出貨，即使蝕本也面不改容。退一萬步，即使地產商真的把成本轉嫁消費者，當局亦可適度「加辣」，以其他政策保障消費者。

梁振英曾在2013年表示，倘若地產商囤積托價，影響市民居住需要，政府或會徵收一手樓空置稅。(資料圖片/歐嘉樂攝)

事實上，林鄭月娥不是第一個拋出類似概念的特首。早在曾蔭權年代，當局曾討論空置稅的問題；梁振英2013年亦曾表示，倘若地產商囤積托價，影響市民居住需要，政府或會透過徵收一手樓空置稅等手段解決問題，但一直只聞樓梯響。政府虎頭蛇尾，歸根究柢是決心不足，一遇阻力便跪低。另一方面，政黨亦缺乏「大我」精神，例如在立法會擁有12席、自詡關注民生議題的民建聯，至今未就相關政策作出清晰表態，遠遠不比上支持修例的工聯會，令人質疑它對市民的承擔。

經常與香港競逐「最自由經濟體」排名的新加坡，早在2011年推出空置稅，希望舒緩樓價上升。我們留意到，「獅城」開徵上述稅項後，競爭力絲毫無損，這足以成為香港採取類似措施的先例。無論如何，在香港房屋資源緊絀的情況下，任由住宅單位閒置，這個情況是不理想的。當局現時沿著開徵一手樓空置稅的方向前進，值得讚許，但它還可以做得更多，包括把徵稅範圍擴大至二手樓。