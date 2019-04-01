【逃犯條例】劉鑾雄聘星級大狀助陣　成功挑戰政府機率有多大？　

政府修改逃犯條例爭議不息之際，多年前捲入澳門前運輸工務司司長歐文龍世紀貪污案、於2014年被當地法院判處監禁5年零3個月但一直未有服刑的華人置業前主席劉鑾雄突然就修例提出司法覆核，挑戰港府，消息震動政商界。 細看入稟狀，劉鑾雄聘請了屬重量級的資深大律師麥高義助拳，他曾代表佔中三子、被控僭建的律政司司長丈夫潘樂陶等，而為劉鑾雄發信的薛馮鄺岑律師行，則曾多次受前特首梁振英所託向傳媒發律師信，都非泛泛之輩；其中麥高義的收費更在行內出名高昂。 重賞之下，必有勇夫。劉鑾雄不惜耗巨費打官司，都是為了挑戰逃犯條例修例內容，確保自己毋須置於澳門刑律之下，究竟他能成功的機會有多大？

何俊仁表示，原則上是要在有關法例通過後，才能對就法例申請司法覆核，不過如法例具追溯性，或有可能在立法後即時損害申請人權益，法庭可運用酌情權決定何時處理申請。（資料圖片/梁鵬威攝）

今次替劉鑾雄入稟的是資深大律師麥高義，麥近年打過不少大案，包括「曾健超案」、「南丫海難」及「許仕仁案」，其中單是「許仕仁案」，代表郭炳聯的麥高義律師團隊，盛傳埋單計數收價三億元。麥高義的另一出名案件，是07年牽動官場的教育學院被學術干預案，當時教院校長莫禮時聘用麥高義出手，當時有業內人士估計，麥每堂收費30萬至40萬元，今時今日更不止此數，「翟少（資深大律師翟紹唐）都收70萬一堂喇，麥高義隨時更高。」一名熟悉行業人士這樣分析。

除了麥高義，劉鑾雄亦聘用了資深大律師、大律師公會前副主席彭耀鴻。彭常代表民主派人士與港府對簿公堂，包括在佔中九子案代表邵家臻，在衝公民廣場案代表羅冠聰。

大律師陸偉雄指，任何人都享有司法覆核的權利，現時要視乎法庭認為有關理據是否充分，如理據充分即可進行聆訊。（資料圖片/羅君豪攝）

劉鑾雄重金聘用星級大狀，究竟能成功推翻修例內容的機會有幾大？

本身是律師的民主黨前主席何俊仁表示，目前不適合評論個案，但一般而言，在立法程序完成前，就法例提出司法覆核實屬過早。但他也指，如果司法覆核是針對立法程序，而該立法程序完成後，可能對申請人權益帶來即時、具追溯力的損害，法庭就有酌情權決定何時處理，並考慮有關啟動立法程序屬違憲。

大律師陸偉雄亦稱不評論個別個案，但指任何人都享有司法覆核的權利，現時要視乎法庭認為有關理據是否充分，如理據充分即可進行聆訊。他指因現時相關理據未有披露，故法庭會否批准仍言之尚早。

不過，本身是律師的行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞則有不同看法。他認為，立法程序某程度上非特區行政機關所能控制，所以當市民在立法會通過某法例前已提出司法覆核，除非具「非常例外」的情況，否則法庭一般不會受理。

今次劉鑾雄案的特別之處，是逃犯條例修訂尚未完成，已提請司法覆核。去年「長洲覆核王」郭卓堅就一地兩檢事宜提出司法覆核，當時高院法官頒下判辭指，由於一地兩檢的「三步走」程序尚未完成，因此挑戰有關方案是言之尚早，拒絕批出覆核許可，並批評郭濫用司法程序。