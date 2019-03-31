【逃犯條例】林榮基：通過修例前必定離港　曾考慮移居美、德

政府建議修訂《逃犯條例》，引起不少人香港人的擔憂，民主派議員及民陣今日（31日）舉行遊行，其中銅鑼灣書店前店長林榮基表明，必定會在修例前離開香港，又稱曾考慮到美國和德國，至今仍未確定會移居何處，他又明言：「依靠政府保障港人嘅人身安全？笑話啦！」
銅鑼灣書店前店長林榮基出席反對《逃犯條例》修例的遊行，他表示在修例通過必定會離開香港。（盧翊銘攝）
林榮基於遊行時接受訪問，指在修例通過必定會離開香港，「唔走就會引渡，我唔相信政府會保障我或任何港人嘅人身安全」。
他解釋，內地政府控告他違法經營書籍售賣罪，日後通過修例後，內地大條道理引渡他回到大陸受審。他坦言不相信法庭能夠把關，「法庭只係跟程序走，唔信（政府）就多啲留意專業律師，唔可以政府講就信」。
政府稱引渡的罪名需在兩地有相稱性，林榮基指，桂民海被控醉駕、艾末末被控避稅，直言內地政府會以刑事罪名起訴政治犯。他稱曾考慮到美國和德國，至今仍未確定會移居何處。
資深大律師、民主黨創黨主席李柱銘亦有參與遊行，他發言時亦笑稱，林榮基需在修例通過前「著草」，指即使港人沒有違法，但在《逃犯條例》下隨時變罪犯，只要另一國家或地區向港府提出表面證據，港府便要移交。至於法庭能否把關？他以中國為例，若內地政府找十個人作供，指控港人販毒，法庭亦只能信納。
在大學工作的萬先生形容，修例後猶如架一把刀在港人頭上，「呢把刀隨時可以用」。（吳倬安攝）
市民：修例如架把刀在港人頭上
在創新辦工作、今年26歲的陳先生今天亦有出席遊行，質疑為何香港作為法治水平較高的地方，可容許透過《逃犯條例》引渡港人至法治水平的地方，直指不能接受。他指出，政府剔除9項經濟罪類，明顯是偏坦商界，「好明顯係大細超同雙重標準」，質疑為何政府只聆聽商界意見，但對有意見指修例影響民主、自由的聲音置若罔聞，明顯是無視市民的聲音。
他指創新辦內很少討論政治，同事間亦沒有討論《逃犯條例》，但以他所知，有同事亦認為《逃犯條例》修例有問題。
在大學工作、28歲的萬先生表示，修例影響港人的人身安全，只要特首簽署，就可以引渡港人至其他地區或國家，對人權、法治造成破壞。他又批評政府做法偏坦商界，但他更關注的是修例破壞「一國兩制」。他又形容，修例後猶如架一把刀在港人頭上，「呢把刀隨時可以用」。
中大哲學系一年級學生、新亞學生會會長司徒同學指，建制派以台灣殺人案作為修例理由，但他認為這是中央作為打壓香港的手段之一，為了打擊言論自由和造成白色恐怖。他認為在雨傘運動後，從多宗事件看出，中央一直加強打壓香港的言論自由，例如DQ事件、理大民主牆染紅等，強調身為學生有責任對修例說不，又明言：「唔可以畀共產黨嘅莫須有帶嚟香港。」