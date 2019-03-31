【逃犯條例】林榮基：通過修例前必定離港　曾考慮移居美、德

政府建議修訂《逃犯條例》，引起不少人香港人的擔憂，民主派議員及民陣今日（31日）舉行遊行，其中銅鑼灣書店前店長林榮基表明，必定會在修例前離開香港，又稱曾考慮到美國和德國，至今仍未確定會移居何處，他又明言：「依靠政府保障港人嘅人身安全？笑話啦！」

銅鑼灣書店前店長林榮基出席反對《逃犯條例》修例的遊行，他表示在修例通過必定會離開香港。（盧翊銘攝）

林榮基於遊行時接受訪問，指在修例通過必定會離開香港，「唔走就會引渡，我唔相信政府會保障我或任何港人嘅人身安全」。

他解釋，內地政府控告他違法經營書籍售賣罪，日後通過修例後，內地大條道理引渡他回到大陸受審。他坦言不相信法庭能夠把關，「法庭只係跟程序走，唔信（政府）就多啲留意專業律師，唔可以政府講就信」。

政府稱引渡的罪名需在兩地有相稱性，林榮基指，桂民海被控醉駕、艾末末被控避稅，直言內地政府會以刑事罪名起訴政治犯。他稱曾考慮到美國和德國，至今仍未確定會移居何處。

資深大律師、民主黨創黨主席李柱銘亦有參與遊行，他發言時亦笑稱，林榮基需在修例通過前「著草」，指即使港人沒有違法，但在《逃犯條例》下隨時變罪犯，只要另一國家或地區向港府提出表面證據，港府便要移交。至於法庭能否把關？他以中國為例，若內地政府找十個人作供，指控港人販毒，法庭亦只能信納。