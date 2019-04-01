【逃犯條例】劉鑾雄提覆核　涂謹申認同：免立被法庭推翻的法

華人置業前主席劉鑾雄2014年在澳門被指與歐文龍案有關，被裁定罪成並被判監5年3個月，劉鑾雄擔心修改《逃犯條例》後或會影響他，今日（1日）入稟高等法院申請司法覆核。 身兼律師的民主黨立法會議員涂謹申今日（1日）閱畢入稟狀後，認同劉鑾雄的律師提出司法覆核，並不會破壞或阻礙立法會審議的觀點，反而有助審議立法，涂謹申認為可避免立一條將來會被司法覆核導致被法庭推翻的法例，而且入稟狀的觀點涉及個人自由，法院會審慎考慮。

劉鑾雄就《逃犯條例》入稟高等法院提出司法覆核。（資料圖片/張浩維攝）

《逃犯條例》的修訂條例草案即將踏入由立法會審議的階段，上周刊憲後，明天在立法會展開首讀和二讀辯論。涂謹申指，過去有案件顯示，太早提出司法覆核的話，法官不會受理，但根據劉鑾雄律師提出的一項觀點，因為司法覆核並不會破壞或阻礙立法會的審議，反而會為立法帶來幫助，因為一旦法庭有清晰判決指有關修例違憲，立法會便根據權威的案例，避免立一條將來會被司法覆核而遭法庭推翻的法例，涂謹申認為此觀點具吸引力：「究竟立法會可否立一些法律有追溯力，究竟有否違反人權法、《基本法》或國際人權公約，如果法院事實上認為違反（憲法），那立法會議員不會明知一樣事情違反法律、《基本法》，即小憲法，而通過政府提出的草案。」

涂謹申又帶出入稟狀另一個觀點，指劉鑾雄當年因為生病而缺席應訊，欠缺在公平審訊下被判刑是不公平，一旦修例後，劉鑾雄便有機會在修例後翌日被拘捕，而且難以保釋，若修例後他被移交至澳門應訊，惟最終法院判他勝訴，他便會無端受幾年牢獄之苦，屬於不公平。涂謹申判斷，此觀點牽涉個人自由，法院會審慎考慮。