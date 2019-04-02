【逃犯條例】「漏洞論」屬誤導　大律師公會：訂明犯人可在港受審

行政會議今日（26日）審議及通過修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的草案內容，當中抽起9項涵蓋破產、公司、證券、知識產權、環境污染、貨物進出口、電腦、關稅、虛假商品說明等罪行。 大律師公會今日（2日）就事件再度發表意見書，直指政府稱目前移交逃犯法例不涵蓋中國其他地方屬「漏洞」是誤導。公會又指政府雖然將移交門檻提高至3年，但新的門檻下仍涵蓋香港現有的大部分較嚴重罪行，對於對內地刑事司法系統存有疑慮的港人依然未能提供保障。

林鄭月娥（右）和李家超（左）宣布單一逃犯移交個案會剔除9項商業有關罪行。（資料圖片／歐嘉樂攝）

大律師公會指，回歸前香港立法機關鑑於內地保障基本人權的「往績」，與兩地刑事司法系統差異決定不訂立長期移交協議，政府至今未能提出理據，解釋回歸後內地刑事司法系統及人權狀況有所改變，直言一旦修例獲通過，香港當局將不會有誘因繼續與內地商討長期移交協議。

公會稱，香港與中國在地理及商業活動上緊密往來，中港兩地法院在某些案件共同享有司法管轄權是預期之內，但哪一地區可以優先行使司法管轄權沒有清晰定義。公會建議《逃犯條例》必須訂明由香港法院享優先權審理案件，或犯人有權要求在港受審。此外，如果法院認為引渡的司法管轄區不能提供與《香港人權法案條例》所規定的最低權利相近的公平審判，香港法院有權拒絕引渡。

港府曾多次表示提出修例是為處理台灣殺人案，並聲稱如果修例於今年7月前通過，港府會有合法基礎與台方合作。公會反駁指，港府迄今未向台灣表明修法是以「一個中國」為前提與台交涉，無法保證修例是有利的解決方案，因此政府應先向公眾展開全面廣泛磋商，而非匆忙提出這種破壞香港國際聲譽的爭議性建議。

政府修例建議更改「接納證據」的標準，由原來引渡文件須有申請方的司法人員核證，新增按「有關訂明安排所訂的方式」核證，香港同樣可接納。聲明指，政府從未解釋作出相關修改的原因，並質疑政府意圖引入較目前更寬鬆的要求。