【逃犯條例】團體反對修訂　梁國雄：會司法覆核

政府早前宣布修訂《逃犯條例》，其後就單一個案移交，剔除9項罪類。社民連今早（2日）到特首辦門外示威，反對修訂《逃犯條例》。社民連常務委員岑子杰表示，香港與內地之間沒有對等的權力，擔心香港政府不能拒絕中央政府移交逃犯的要求，又指，行政長官林鄭月娥是「涼薄地」消費港人女子在台灣被殺一案。

社民連到特首辦門外示威，反對修訂《逃犯條例》。（李奕鳴攝）

社民連一行約十人在特首辦門外示威，他們手持寫有「引渡返大陸，個個一鑊熟」的橫額，並高呼「撤回引渡條例修訂」、「林鄭月娥下台」等口號。又製作了一對貼有中國國旗及香港區旗的手銬，以及一雙寓意犯人的手的模型。

日前民陣及民主派立法會議員就反對逃犯條例發起遊行，林鄭月娥其後回應批評民主派的遊行偏離修例的目的和內容，又指不會撤回修訂《逃犯條例》。岑子杰指，遊行當日的主辦單位的訴求清晰及有理據，反指林鄭月娥是「涼薄地」消費港人女子在台灣被殺一案，強硬不撤回逃犯條例是漠視民意，理應請辭下台。

岑子杰表示，香港與內地之間沒有對等的權力，擔心香港政府不能拒絕中央政府移交逃犯的要求。（李奕鳴攝）

岑子杰表示，香港與內地之間沒有對等的權力，擔心香港政府不能拒絕中央政府移交逃犯的要求，雙方即使有協議，亦未能確保疑犯能在內地受到公平的審訊。

社民連梁國雄質疑，修訂《逃犯條例》之後，香港是否能夠將處於內地的疑犯引渡到港受審。他揚言，如《逃犯條例》成功修訂，會提出司法覆核。