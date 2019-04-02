中聯辦新官首現身　盧新寧管文宣：與青年同行，成就青春之香港

上月獲國務院任命、「新鮮滾熱辣」來港履新僅8日的中聯辦副主任盧新寧，由於曾主理《人民日報》重要評論，被視為中央最高層管治理念文宣旗手，其一舉一動備受關注。今日她在港首度公開露面出席活動，旋即表現「新作風」，與在場傳媒作近距離接觸，侃侃而談，稱自己亦是記者出身，「今天見到那麼多同行，感覺特別親切，我以前就聽說，香港媒體朋友們特別專業、特別敬業，今天一看果不其然，希望大家日後多跟我交流，多給指照、多多關照。」 這名中聯辦新副主任又在致辭中強調，中聯辦未來會與香港社會及青年同行，關心及聆聽青年，為他們發揮青春力量搭建更大的舞台，又希望港青年在大灣區拼博奮鬥，成就「青春之香港」、「青春之中華」。其致辭充滿文人色彩。

中聯辦副主任盧新寧（左二）出席「慶祝中華人民共和國成立七十周年——紀念五四運動一百周年圖片展」開幕式並參觀展覽。這也是盧新寧履新後首度出席公開活動。（中新社）

新任中聯辦副主任盧新寧在內地官媒《人民日報》社評論部任職多年，其處事風格被形容為「沉穩幹練」，去年接任《人民日報》旗下人民網董事長之職不足半年，便又走進了中聯辦，上月獲國務院委任。

中聯辦副主任楊健獲「新任務」

中聯辦的網站上已更新了盧新寧的簡歷，現年52歲的她畢業於北京大學中文系，1991年加入《人民日報》社後，曾先後擔任教科文部編輯、文化組組長、評論部主任等職務。新添了盧新寧後，中聯辦目前共有七名副主任。據悉，中聯辦內部亦已實施了新分工，盧新寧主要負責宣傳及文體工作，而原先負責有關分工的副主任，據悉將在港另有「新任務」。

寄語港青要愛國愛港

盧新寧今日紀念五四運動一百周年圖片展開幕式。她在致辭時表示，香港擁有「一國兩制」的制度保障，背靠祖國，具中西交匯區位便利，認為「一帶一路」和粵港澳大灣區能為香港青年帶來發展機遇。她寄語香港各界弘揚愛國精神，港青要愛國愛港，積極融入大灣區的發展機遇。

盧新寧又表示，日後希望多與香港青年同行，「多關心他們、多聆聽他們，為他們發揮青春力量搭建更大的舞台，共同把國家和香港精神書寫得更加美好」。

面對「同行」，盧新表現得份外謙和，對住一眾記者說：「我也是記者，我到香港剛剛七天，今天看到這麼多同行，感覺特別親切，以前就聽說香港媒體朋友們特別專業、特別敬業……今後有時間還拜託你們大家，多跟我交流、多給指教、關照。」