《人民網》董事長盧新寧調任香港中聯辦副主任　料主理文宣

國家人力資源和社會保障部官網消息，國務院任命人民網董事長盧新寧為香港中聯辦副主任。她在人民日報社評論部任職多年，處事風格被形容為「沉穩幹練」。去年9月盧接任《人民日報》旗下人民網董事長之職，上任不足半年又走馬上任中聯辦。

盧新寧（左）長期在人民日報社評論部任職，處事風格被形容為「沉穩幹練」。（視覺中國）

現年52歲的盧新寧畢業於北京大學中文系，加入人民日報社後曾先後擔任教科文部編輯、文化組組長、評論部主任等職務。 盧新寧以筆名「任仲平」在《人民日報》發表文章。「任仲平」即是「人民日報重要評論」的諧音簡稱，但凡《人民日報》的重要評論，大多都會使用此筆名。

她於2018年9月接任《人民網》董事長。 至於其他任命，包括李裕祿、趙昌華為中國移民管理局（中國出入境管理局）副局長，包信和繼續擔任中國科學技術大學校長，同時免去項兆倫的文化和旅游部副部長職務。去年4月，內地曾有消息傳出，盧新寧將會「空降」上海任宣傳部長，但最終該職位由國家廣電總局副局長周慧琳出任。

由於盧新寧曾任職《人民日報》及《人民網》重要職務，估計她在香港中聯辦負責文體宣傳範疇。現時中聯辦內負責文體宣傳的副主任是楊健，之前擔任南方報業傳媒集團公司董事長，2013年南調來港，已屆60歲內地退休年齡。