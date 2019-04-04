27鄉鄉委會完成換屆　兩區議會重選主席　黃碧嬌料任大埔區會主席

27個鄉事委員會上月底完成所有改選，當中有不少「鄉頭」接棒，放棄角逐鄉事委員會主席一職，變相喪失當區區議會的當然議員資格，其中大埔區議會主席張學明無角逐連任「鄉頭」一職，區會主席將於下周四（11日）召開特別會議重選，據了解，人稱「嬌姐」的民建聯黃碧嬌將很大機會接任主席一職。

原荃灣區議會主席鍾偉華不角逐該區鄉委會主席，據了解，現任副主席黃偉傑很大可能接任主席一職。（黃偉傑facebook）

隨著鄉事委員會換屆，由鄉事委員會擔任的區議員當然委員的任期亦已於本月1日結束。其中在大埔區議會和荃灣區議會，原區會主席因無角逐鄉委會主席職位，連帶喪失當然委員和區議會主席的職位。

大埔區議會方面，民建聯黃碧嬌和西貢北約鄉事委員會主席李耀斌有意角逐區會主席一職，不過據了解，普遍區議員支持黃碧嬌。



2000年，黃碧嬌獲委任為大埔區議員，於2003年轉戰直選，一直擔任區議員現今，現為區議會副主席黃碧嬌。據了解，處事作風和言論較為惹火，人緣不算太好，有區議員指，即使她當選區會主席，建制派也有可能在11月換屆後，另覓區會主席人選。

另外原荃灣區議會主席鍾偉華不角逐該區鄉委會主席，據了解，現任副主席黃偉傑很大可能接任主席。