【鄉委會選舉】應否公布票數？　侯志強斥幼稚：贏咗就係贏咗

鄉事委員會選舉安排欠缺透明度，一直為人詬病。民政總署近年有意整頓鄉委會選舉。署方表示，待鄉委會及鄉議局今年換屆選舉結束後，會與鄉議局繼續探討如何進一步優化鄉事會選舉，包括研究日後將候選人名單上載至選舉網頁。 剛卸任「鄉頭」之位的三屆十八鄉鄉事委員會主席梁福元對民政總署意見持開放態度，；惟上水鄉委會主席侯志強則對署方的優化措施大潑冷水，直指「呢啲冇用」，更稱選舉「贏咗就係贏咗，關你贏幾多票咩事？」 曾被DQ村代表參選人資格的立法會議員朱凱廸認為優化鄉委會選舉的首要是公布各鄉選舉《組織章程》，長遠須修改法例令鄉委會工作受法律規管。

梁福元表示，民政總署早於數年前開始與鄉委員磋商優化選舉程序，希望鄉委會選舉程序能更接近一般民主選舉。(資料圖片/盧翊銘攝)

梁福元接受《香港01》查詢時表示，民政總署早於數年前開始與鄉委員磋商優化選舉程序，希望鄉委會選舉程序能更接近一般民主選舉，「發哥（劉皇發）喺度時都有傾，傾咗幾年」。梁表示，鄉委會大部份人都接受建議，沒有太大反對聲音。

梁福元：選舉進步咗好多

梁福元續稱，近年鄉委會選舉「民主化」進度良好，他舉例十八鄉鄉事委員會選舉，過去由70多名村長組成的鄉委會成員互選執委，再由執委互選鄉委會主席和副主席；有關規例自今屆起改為直接由鄉委會成員選出正、副主席，「進步咗好多」。

目前27個鄉委會選舉章程奉行「各處鄉村各處例」的做法，梁表示有關情況「一路改緊」，指其實大部份鄉委會近年都有改革統一選舉程序，但承認部份一兩個鄉的鄉紳較為傳統，「佢哋都有自己嘅章程」，承認選舉程序需要再優化。

上水鄉委會主席侯志強（左）過去在會議上與時任十八鄉鄉委會主席梁福元（右）交頭接耳。（資料圖片/鄭劍峰攝）

侯志強：贏咗就係贏咗

雖然梁福元並無點明是哪個鄉委會不傾向改革選舉程序，上水鄉委會主席侯志強接受訪問時則開門見山表示「係大埔、沙田麻煩啲」。對於民政總署表示將研究日後將候選人名單上載至選舉網頁，侯志強直言「呢啲冇用啦」，認為對選舉認受性無影響，「人哋選你就會選你，唔係選舉嗰日先決定選你㗎嘛」。

被問到是否同意網上公布鄉委會主席及副主席的得票數字，侯志強表示「冇所謂」、「呢啲好幼稚」。他坦言「選舉結果贏咗就係贏咗，關你贏幾多票咩事？」又反問記者「選總統贏一票當唔當你贏？」

立法會議員朱凱廸曾與司馬文發起《綠色鄉村約章》，可以改革目前鄉郊政治。(資料圖片/林若勤攝) 朱凱廸指出，現時各個鄉委會選舉的《組織章程》不公開，連帶鄉委會的會議規程，會議紀錄等文件都欠奉，一般村民難以知悉選舉程序。鄉委會奉行間接選舉制，令懷疑舞弊問題時有發生。 「鄉委會主席與村民疏離」

雖然鄉委會選舉由民政事務專員擔任選舉主任統籌選舉程序，理論上選舉過程受監測，但朱凱廸認為問題不在於此，「雖然政府掌握各鄉委會的章程，但整個選舉都是『閉門造車』地進行，市民和村民不知發生什麼事，選出鄉委會主席缺乏代表性，和村民關係疏離」。朱認為優化鄉委會選舉的首要是公開所有選舉資料，長遠須修改法例令鄉委會工作受法律規管。 對於梁福元所指鄉委會近年有改革選舉程序，朱凱廸不置可否：「佢改咗都冇人知」，又反問由十多個執委投票選主席變成70多人直接選舉是否一種進步，「都可能係嘅」，但他作為選民，最理想的造法是類似立法會超級區議會選舉，由村民直接投票選出鄉委會正、副主席。

朱凱廸批侯志強「選大佬」心態

另外，朱凱廸反駁侯志強指公布得票數字「好幼稚」的講法，指對方的心態是「選大佬」，「總之他覺得自己關上門打生餐死，贏的人就贏，輸的人從來不會挑戰選舉結果，這是很怪的一件事，因為一個公平公正的民主選舉中，落選人可以提出選舉呈請」。