廉署查IT界「種票」意外揭發　選民登記冊失蹤事件本可永埋黃土

選舉事務處被踢爆，2016年立法會換屆選舉新界西一個投票站的一本選民登記冊失蹤最長達兩年半，至今未能尋回，卻一直未有對外披露，連涉事選民本身亦不知情，事件曝光後引起社會嘩然。本來，一般情況下，立法會選舉結束後半年，當局便會將相關文件包括選民登記冊銷毀，但據了解，由於廉政公署對一宗資訊科技界「種票」案進行調查，要求選舉事務處保留及提供當年選民登記冊核查，才陰差陽錯揭發事件。 至於選民登記冊失蹤多久、為何未有立即通報，處方則未有交代。據指，是因為2016年至今有多次選舉及補選，選舉事務處應接不瑕，而未有積極處理。

據悉，廉政公署就2016年立法會選舉曾作出調查，當中包括查核資訊科技界選民資格，遂向選舉事務處查核選民身份，才揭發涉事的選民登記冊失蹤。（資料圖片）

消息指，廉政公署於2016年立法會選舉後曾作出調查，當中包括查核資訊科技界選民資格，遂向選舉事務處查核選民身份，亦正因為這個突如其來的行動，令選舉事務處選民登記冊失蹤事件意外曝光。

翻查報道，廉署於2017年5月就立法會資訊科技界功能界別選舉拘捕72人，懷疑他們涉嫌作出「種票」舞弊行為，但及後未有透露會否起訴相關被捕人。

據了解，由於2016年至今有多次選舉及補選，選舉事務處應接不瑕，而未有積極處理，直至有傳媒查詢才公布事件，內部對此處理手法亦表不滿。

另外，選舉事務處證實，涉及的是聖公會青衣邨何澤芸小學票站的選民登記冊，而該選區現由工聯會新界西立法會議員麥美娟擔任區議員。選區範圍包含青衣偉景花園，盈翠半島，宏福花園等。

麥美娟回覆《香港01》查詢時批評處方未有主動披露事件，而是留待傳媒報道後才公布。她直言街坊未及知道受影響，仍是「蒙在鼓裡」，擔心涉及有否投票的資料，一旦被人利用，可以用作鼓動選民投票。她質疑相關官員有否知情不報，加上早年選舉事務處曾遺失載有全港選民資料的電腦，「市民仲有咩信心畀（資料）成日唔見嘢嘅部門」，更會影響將來選民登記及投票意欲。

民建聯則發聲明，嚴正要求局方和處方盡快完成調查有關事件，並於一星期內向社會全面交待事件始末，以及即時採取有效措施預防同類事故再次發生。