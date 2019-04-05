刊全版招聘廣告向梁振英挑機　徐緣：佢搞廣告界　我用廣告回應

全國政協副主席、前行政長官梁振英（CY）連日來於Facebook狙擊《蘋果日報》（下稱「《蘋果》」）廣告的舉措，愈炒愈烈。繼社民連主席吳文遠發起眾籌刊登頭版廣告「問候梁振英」後，有廣告界人士加入戰團，在《蘋果》全版廣告中，巧妙地用上CY金句「恥與為伍」來列出招聘人才條件，「挑機」意味甚濃。 CY今日（5日）如常「統計」《蘋果》的全版廣告量，圖文並茂將該廣告內容拍下帖上網，更特意將廣告內文用字「略加修改」。 曾任壹傳媒首席營銷官的廣告兼營銷作家徐緣隨後在Facebook帖文，直認該廣告出自其團隊手筆，批評梁公開向廣告商施壓，「佢搞廣告界，我就用廣告回應」，並謂「今天。我找數了」。 對於徐緣與CY於網絡世界隔空過招，吳文遠接受《香港01》查詢時，大讚有關廣告做法聰明，「佢本身有生意，亦勇於表達、好勇敢」，顯示梁的做法惹人反感，「香港人、不同人於不同位置都反抗」。

梁振英今日（5日）如常「統計」《蘋果》的全版廣告量，即使明知該廣告是諷刺自己，仍繼續分享。（梁振英Facebook）

一間自稱為「恥與平庸沉悶為伍的營銷顧問公司」今日（5日）在《蘋果》落了全版廣告，以招聘創意文案為名，諷刺梁振英為實。招聘條件其中兩項，分別是「以健康心智使用網絡，不會因自我膨脹而胡亂在社交媒體刷存在感」，以及「喜歡香港幾代以來的既有生活形態，擁抱不干預新聞自由的經濟模式。擾亂上述者，不論身份如何，一律『恥與為伍』」，字裡行間，令人心領神會。

另一邊廂，梁振英亦「一視同仁」，照樣於其Facebook分享這則諷刺自己的廣告，並露兩手修改內文：「以健康心智辦報、不會刊登『天譴』、『自作孽』、『報應』等文章，否則受眾和消費者可以仿照西方國家的做法，恥與為伍」。

梁振英貼文約一小時後，徐緣亦於其Facebook發表了一篇名為「找數」帖文，自揭為該創意廣告的始作俑者，目的是要反擊梁追撃《蘋果》的行徑，「生意人落個廣告，要左驚右驚」，「香港變了樣，香港變了質」。

徐緣接受《香港01》查詢時指，有鑑於近日CY不停追擊廣告商的舉動，製造了一個壞現象，於是想出以此來回應，「我都很驚奇，我以為CY會無視…沒想過他會分享」。

徐緣2015至2017年曾任壹傳媒首席營銷官，離開後創立營銷顧問公司Toast Communications Limited。

上星期六，我寫了篇文研究如何槓桿這個痴得幾勻循的廣告奇景。佢搞廣告界，我就用廣告回應。剛巧我公司需要請人，正好用一則全版招聘廣告，諷刺一番。 徐緣

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吳文遠接受《香港01》查詢時，直言有看到今日《蘋果》的全版廣告，笑稱不介意讓廣告公司搶了「頭啖湯」反撃梁振英，還大讚並有創意、很勇敢，直指梁的做法惹人反感，令「每個人於自己能力範圍內，做啲嘢回應」，亦凸顯香港人有智慧。

吳文遠早前發起眾籌刊登頭版廣告「問候梁振英」，吳今日稱，捐款反應非常熱烈，最少已籌得16萬元，除了足夠於下周一刊登該頭版廣告外，還可以再落一次全版廣告。至於廣告內容，吳仍然非常口密，希望給大家一個「驚喜」，但直言是次落廣告過程繁複，「一直與律師修訂了多次稿，與《蘋果》法律部門亦磋商了好耐，才可確定廣告內容」。