不足一日　吳文遠眾籌11萬超標　「問候梁振英」廣告勢登蘋果頭版

全國政協副主席、前行政長官梁振英近年活躍於社交網絡，不時透過螢幕關注社會時事，最近就養成一個網上剪報習慣，就是狙擊《蘋果日報》（下稱「《蘋果》」），他幾乎每天檢查《蘋果》有否刊登全版廣告，並在Facebook貼上有關版面照片、點評廣告量。 國家級主席如此勤力剪報，令網友甚為驚喜，渴望都可被剪報，更激發社民連主席吳文遠發起眾籌計劃，希望集眾人之力，買下《蘋果》的A1頭版，「問候梁振英」。吳文遠今日（3日）下午3時半宣布，眾籌不足一日，21小時後便目標達成，他稍後會交代詳情，預料下周初將會刊登。有網民不諱言繼續籌款，買下每日頭版。

吳文遠宣布眾籌11萬元超標完成。（截圖自吳文遠Facebook）

翻查梁振英Facebook，發現他從今年1月31日開始，便在Facebook發帖評論《蘋果》的全版廣告。當他發現當日沒有刊登全版廣告，便會發文稱「恥與為伍」；相反，若發現廣告的蹤影，梁振英便會拍下照，圖文並茂向網民報道廣告是出自哪間公司。

有見梁振英如此留意《蘋果》，不少網民都甚為驚喜，渴望都可被剪報，吳文遠昨天發起「#問候梁振英」眾籌，向「關心梁振英精神狀況的香港市民」稱，「鑒於近日梁振英轉載蘋果日報廣告的行為有升級趨勢，恐防他放棄治療，小弟現發起眾籌行動，#一人一舊水，#夾錢登廣告問候梁振英！」

眾籌不足一日，吳文遠便宣布報捷，指截至下午3時15分（即眾籌21小時內），籌款數目已達12萬元，足夠付A1頭版廣告11萬元的費用，他稍後會詳細交代進展及處理方法。

登報內容方面，有網民早前提議刊登梁振英在1989年六四事件後，登報譴責中共屠殺的廣告，亦有專頁提議刊登與梁振英收澳洲企業UGL 5000萬元有關的內容，最終網民的主意會否登上A1？吳文遠稱，正就登報內容與《蘋果》的法律部門磋商：「因為商業廣告與一般評論不同，所以法律門檻更加高，因此內容需要有所修改，未必能夠暢所欲言。」