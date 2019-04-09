【佔中九子案】「民主不怕催淚」　邵家臻細談傘運：愛過焉能忘記

「民主不怕催淚，香港從此不一樣。」雨傘運動期間擔任大台咪手的邵家臻，4年多前創作的一句標語，想不到一語成讖，今日「佔中九子案」判決後，他的命運可能從此改寫。 作為佔中九子之一、社福界立法會議員，邵家臻進行專訪時並沒有太多的憤慨，反而表現出更多的牽掛與包容。回想雨傘運動中其中一塊缺口－－「佔中10死士」中有人未佔領先退出，他說，「最緊要係大家一齊上車嘅時候係一心一意，……我只係比較好彩可以坐到終點，仲有幾日就真係終點啦，判決都係終點啦，如果要坐監都係終點啦。」 他最不放心的是他的母親。最近一個月，傾談時對方都沒回應，「唔出聲即係有啲信息啦」。邵家臻猜想，母親一定比他更疑惑，「個仔無做壞事，點解會咁樣呢？」不過回望那場79日的運動，他依然不感後悔；他亦相信，當日投身運動的人，今日或「潛藏」了起來，但總有一天又會「被點燃返出來」。

佔領過後的寒冬期，令邵家臻失去了以往的笑容，眉頭常皺起來，擠出兩、三條皺紋。（方家遠攝）

「民主不怕催淚，香港從此不一樣」，佔領大台咪手邵家臻4年多前作的一句標語，想不到一語成讖，「香港從此不一樣、邵家臻從此不一樣、好多香港人從此不一樣、懷疑香港政府都從此不一樣」。佔領過後的寒冬期，令邵家臻失去了以往的笑容，眉頭常皺起來，擠出兩、三條皺紋，成了漫畫家尊子繪畫他樣子的象徵，「當時千斤重，後來千斤慮」，邵家臻坦言裁決結果怎樣也好，都會以一個句號作結。

2014年12月，24名參與傘運人士前往中區警署自首，其後於2016及2017年預約拘捕，再到去年進行耹訊。邵家臻形容一路走來好像掛著「啷啷」行走，「行到邊都有個啷啷跟住你，個啷啷唔係好好受」。邵家臻稱，媒體最常問他「今次係最後一次行7.1（遊行）、今次係最後一次行1月1日（遊行）」，「成日提住我咩都係最後一次」，令他亦不時提醒自己。

辦公室內的物品對邵家臻來說滿載情感，一張是他的父母在60年代拍下的結婚照，一張是他在40歲那年花1000元送給自己的字畫，寫的是「情」字。（方家遠攝）

即將面臨裁決，家人、愛人、同事的去留、議會工作及自己的身體狀況一直圍繞在他腦海，對於或被判入獄，他內心更是矛盾糾結，「有時一早起身，覺得天大地大，坐就坐啦；一時又覺得香港嘅法治可信可靠，法理上都應該甩得到，但一陣又覺得實坐梗」。

聆訊期間，邵家臻母親偷偷在一個下午到法庭，他知道母親希望了解自己在庭上的情況。每個星期他都會與母親飲茶談天，母親平常會向他說：「唔好搞咁多嘢啦」、「共產黨鬥唔過呀」，不過最近一個月，母親卻突然沉默起來，「唔出聲即係有啲信息啦」。邵家臻慨嘆道，信息或是「予欲無言，無語問蒼天，個仔無做壞事，點解會咁樣呢？」

邵家臻稱，自己已看了社民連副主席黃浩銘撰寫的「監躉手冊」、向囚友徵詢意見、自己看書了解，亦問過懲教署退休職員，但即使做了多重準備，「一日未考都唔知自己預備得夠唔夠」。（方家遠攝）

裁決前的準備如考高考 總覺得準備不足

在裁決前有否作準備？邵家臻形容如同考A-Level（高考）一樣，「準備到嗰朝，都覺得仲有好多嘢未預備晒，仲有啲嘢未識」，他直言「無野叫做預備晒，直至發生」。邵家臻稱，其實自己已看了社民連副主席黃浩銘撰寫的「監躉手冊」、向囚友徵詢意見、自己看書了解，亦問過懲教署退休職員，但即使做了多重準備，「一日未考都唔知自己預備得夠唔夠」。邵家臻稱，自己起初準備「舒特拉的名單」想在獄中細閱書籍，但後來覺得監獄是一個特別的世界，想多與囚友談天，不過後來他又認為「諗咁多嘢做咩呀，入到去隨遇而安，仲咁多任務畀自己，仲咁高姿態就更難適應」。他記得囚友向他分享的心得，「入到去就係nobody（甚麼都不是），入到去就係低調生活，歲月靜好、唔好數日子、唔好睇時間、咁樣會容易過啲」。

裁決前，邵家臻更特意去做身體檢查，怎料發現膽固醇過高、糖尿過高而影響眼睛，需要接受打眼底針療程，每個月打一針，一共打三針。他得知若要入獄的話，首要是舉手看醫生，向醫生說明現時身體情況，不過到底能否以私家醫院的藥治療，會否讓他打眼底針，一切他只抱觀望態度。

邵家臻形容一路走來好像掛著「啷啷」行走，「行到邊都有個啷啷跟住你」，直到裁決當天他終可將「啷啷」放下。（方家遠攝）

擔任議員的第一年是「行在刀鋒上」

由2013年參與籌備佔領運動，14年的雨傘運動成為大台咪手，其後在2016年參選立法會晉身議會。憶起立法會的宣誓風波，前立法會議員梁頌恆和游蕙禎拿著標語走到宣誓台，「我係新仔凳都未坐暖，佢地有行動，我應該出去支援定唔支援？」，「佢地行番入議會時，我應該陪同定唔陪同好呢？」腦海浮現大大小小的難題，「呢啲問題對我嚟講係新嘢，當我諗完嘅時候，件事已經發生」。

邵家臻記得事件在網上隨即引起極大迴響，「嗰時真係不知所措，望住網民咁多意見，總覺得係動軏得咎」。總結第一年議員生涯，他以五個字形容，「行在刀鋒上」。至今已經踏入第3年，邵家臻開始掌握工作節奏，處理議題開始得心應手，帶頭反對提高長者綜援年齡，並獲跨黨派議員支持，通過擱置方案的無約束力議案，「我覺得綜援改革議題宜家至係啱啱重燃」，可惜現在或要離長者綜緩及囚權議題而去，令他最揪心。

邵家臻早在2013年4月已是「佔中十死士」之一，當時有部分人在佔領仍未開始時就決定退出，他坦言從未有責備對方。（方家遠攝）

從不怪責退出的「佔中十死士」：最緊要大家上車時一心一意

訪問當日的辦公室，仍存有他佔領期間的一點一滴。佔領開始前他與其他佔領人士各買了一個水壺回來，自9月起一起藏在背包內，這個水壺原來是用來小便。邵家臻稱擔心當時未宣布佔領就會被捕，「拉咗唔知要去邊到，可能會羈留，我哋就話男仔帶住條大毛巾保暖，用嚟遮住小便」。他直言是「非常時期的非常手段」，不過最終沒有使用，但就將之一直保存在辦公室的角落。

一路回望，邵家臻早在2013年4月已是「佔中十死士」之一，當時有部分人在佔領仍未開始時就決定退出。他從未有責備對方，「大家真心誠意咁上車，基於不同理由、不同因由要在不同站落車」，「我只係比較好彩可以坐到終點，仲有幾日就真係終點啦，判決都係終點啦，如果要坐監都係終點啦」。他強調有些人可能因家人、經濟理由要落車，但「最緊要係大家一齊上車嘅時候係一心一意」。

佔領發生前他與其他佔領人士各買了一個水壺回來，自9月起一起藏在背包內，這個水壺原來是用來小便，以防佔領未發生前已被拘捕。（方家遠攝）

「愛過又焉能忘記，忘記了又焉能再愛」

雨傘運動在低潮下清場，邵家臻認為令到人心散亂，令人變得犬儒是運動後的群眾反應，歷史屢見不鮮，「有啲嘢發生咗就發生咗，可能某個時空、歷史巧合下又會點著番啲人出黎」。他娓娓道出了一句話「愛過又焉能忘記，忘記了又焉能再愛」，直言社運會引起龐大激情，曾到佔領區的人不能忘記，「只不過潛藏咗喺邊到，潛藏咗有幾深，潛藏咗幾耐先會走出來」。