【佔中九子案】判刑前老父離世　陳健民剖析家人與社運之間取捨

佔中9子案明日判決，這將成香港社運史上的一頁。而有份撰寫的，包括佔中發起人之一的陳健民。 佔領中環概念至今逾6年，這6年間，陳健民失去內地研究工作的機會，更因佔中案而提早放下教席，卻因此獲得一絲閒暇，在判決前，得以陪伴90歲老父，走過最後一哩路，成為他這段日子裏的最大「得著」。 陳健民在宣判前夕接受《香港01》專訪，坦言老父一直反對自己的事業，更反對佔領運動，「他是1949年逃避中共來港的一代……從小教我不要參與政治」；而自己卻深受錢穆等中大創辦人的「新儒家」思想和西方「公共知識分子」概念影響，對家庭、公共事務、知識分子有一套自己的批判，更成為佔中發起人之一。家人與社運之間，是否有所取捨？

陳健民說，父親1949年來港，對共產黨有深深恐懼，「他一生人最高智慧就是逃避共產黨」，因此，陳父反對佔領運動，並非基於政治立場，而是「明哲保身，不參與政治的哲學」。（盧翊銘攝）

2014年，在佔中發起人戴耀廷的宣告下，佔中提前揭開帷幕，與學生重奪公民廣場的激流匯聚，熔鑄成了浩蕩的雨傘運動。當年許多青年人，因參與佔領，與父母家人鬧翻。身為50後「戰後一代」的陳健民，亦曾面對如青年人一樣的家庭壓力。

父反對佔中 「他一生人最高智慧是逃避共產黨」

佔領運動爆發前夕，陳健民父親已近耄耋之年。陳父出生之年，正值民國期間，國民黨蔣介石第二次北伐，生命中首20年都處於戰亂流離之中，直到1949年才由中國大陸逃難來港，大半個世紀血淋淋的記憶，在老人腦海中留下深刻恐懼，「他一生人最高智慧就是逃避共產黨」。

陳健民說，父親反對他發起佔領運動，並非基於政治立場，而是「明哲保身，不參與政治的哲學」。

有一段時間，陳健民與老父關係持續緊張，雙方到了互不瞅睬地步，「爸爸不會爭拗，但不停嘆息、失眠，他知道我是很強信念的人，他很擔心我，也很不高興」。

陳健民說，他和父親關係曾經差到「互不瞅睬」的地步，「爸爸不會爭拗，但不停嘆息、失眠，他知道我是很強信念的人，他很擔心物品，也很不高興」。（盧翊銘攝）

兩父子關係，到近年才緩和，陳健民探望父親，已不再談論政治，只是互相握著手，聊「飲飲食食」等家常事。（陳健民提供圖片） 兩人關係最近才緩和，對佔中的不滿，透視的是父親對兒子的愛意。陳健民說，爸爸身體很差，最近更摔斷了腿，是最脆弱的時候，他現在再見到爸爸，已不再談論政治，只是互相握著手，聊聊「飲飲食食」等家常事。 陷佔中案提早棄教鞭 反獲閒暇盡兒子責任 雨傘後的4年多，陳健民一直受官司纏繞，原本在中大的教席，和在內地從事的公民社會研究都要放下。 而他本人，甚至可能面臨監禁刑期。「人生很難計算得失」，陳健民坦言，提早離開大學，或許失去了很多薪酬，但也有更多時間探望父親。他承認以往專注於公共事務時，很難承擔兒子角色，「現在我覺得是有個交代，平衡了一個公民和一個兒子的責任」。 而未能再前往內地，反而令自己可抽出時間陪伴家人，也算是有所得著，「我是一個運氣很好的人」。 無悔犧牲家庭溫馨 「傳統家庭觀念可以是社會控制」 投入公民抗命事業，陳健民曾經失卻很多陪伴家人的時間，也為此一度與父親冷戰。他卻說，自己從未覺得懊悔，也不覺自己做錯任何事，「我理解父親的反對，但只是因為理解他的背景，不代表我同意他的想法；如果每個家庭，都為了保護孩子，而要求孩子不關心社會，那麼專制政權就會繼續作惡」。

儒家傳統的家庭觀念，讓人無暇顧及公共事務，陳健民說，「溫馨的家庭背後，是社會控制系統」。（盧翊銘攝）

陳健民專研公民社會多年，認為華人社會難以建立公共關懷，正是源於傳統儒家觀念，「數千年來的作惡就是這樣發生，要求每個人都重視家庭，然而中國人的家的概念，又無比寬闊，可以擴展到整個宗族，很多時候『修身齊家』已經將人的精力全部吸走，根本不會有時間再去『治國平天下』，這也是為何中國帝王一直喜歡儒家思想」。

他亦曾就雨傘運動中，年輕人面對的家庭壓力進行過調查研究，「他們（青年）最怕的不是警察的警棍，而是媽媽的奪命追魂call（電話），和父親之間會有很多爭吵，母親則是表現出對孩子的擔心，擔心你被捕、被打、找不到工作。這才是最要命的，家庭可以很溫馨的，但也是社會控制系統」。

盼站在體制外「先天下之憂而憂」

陳健民形容，傳統社會就是「忠孝同構」，由家庭及統治者兩層架構組成，皇帝亦是家長，缺少了中間的一層「社會」，沒有公共力量。

弔詭的是，對儒家傳統諸多批判的陳健民，卻出身中大，一所「新儒家」學者創辦的學府，爾後他又回到了中大任教。這個為公民抗民，寧願捨身成仁的公共知識分子，是否完全未受儒家文化影響呢？（盧翊銘攝）

然而，弔詭的是，對儒家傳統諸多批判的陳健民，卻出身中大，一所「新儒家」學者創辦的學府，最後甚至完成在美國的進修後，又回到了中大任教。這個為公民抗民，寧願捨身成仁的公共知識分子，是否完全未受儒家文化影響呢？陳健民說，這是個有趣的問題，他承認自己確實受到中國傳統士人那種「先天下之憂而憂」的精神影響，但他也認為這種思想有局限。

「他們傾向於體制內追求家國情懷，『學而優則仕』，終極追求是做官，做國師」。正在中大辦公室內收拾細軟的陳健民，指著門外全國港澳研究會副會長、中大社會學系榮休教授劉兆佳辦公室的方向說道，「這類知識分子很少會想要在體制外，去監督權力，難以形成體制外的公共知識分子」。

他說，自己則受到西方「公共知識分子」的概念影響，不希望加入政府工作；就算他支持政黨發展，但若有政黨邀請他時，他還是屢次拒絕，「我要站在體制外，扮演獨立知識分子的角色」。

或許犧牲許多，陳健民從未後悔，堅持實踐自己的理念。對家庭，他表示會盡量平衡，但不會因此而放棄社會參與。

以下為陳健民的青蔥歲月：

訪問後兩日，早已與兒子和解的陳健民父親安詳離世。