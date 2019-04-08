【佔中九子案】邵家臻最後感言　勉勵支持者：不要視黑暗為習慣

佔中九子案將於明天（九日）裁決，九子之一、專業議政社福界議員邵家臻有可能因此被判入獄，今天或是他最後一次在議會履行議員職責。他今天接受傳媒訪問時發表「最後」感言，為支持者打打氣。他坦言倘九子明天被判入獄，支持者會感到傷感，但他認為眼淚是人們的共同語言，「情緒差就喊啦，但唔好喊咁耐，仲有好多嘢要做，仲要逃犯條例要去做！」 邵家臻又說，香港雖在政治低氣壓之中，但他希望支持不要視黑暗為習慣、不要為黑暗辯解，也不要令爭取光明的人換來冷笑。

邵家臻今天下午現身立法會，出席特別財委會會議，他在立法會的標誌下接受訪問，發表最後感言。邵家臻表示，由13年4月成為佔中死士，其後成為在佔中時「拉著三子褲頭的人」，再與三子一同被控，明天或成為三子的同囚，形容佔中三子給他的任務將於明天完成，「行得晒成件事（公民抗命）係我嘅幸運，剩下九個死士都有佢哋嘅難題同限制，我能夠行落去，由死士、到成為拉著三子褲頭的人，到同案、到同囚，呢個係我嘅榮譽。」

九子有可能明天被判入獄，邵家臻理解支持者會因此感到傷感，但他形容「眼淚是人們的共同語言」，「情緒差就喊啦，但唔好喊咁耐，仲有好多嘢要做，仲要逃犯條例要去做！」邵家臻又說，香港雖在政治低氣壓之中，但他希望支持不要視黑暗為習慣、不要為黑暗辯解，也不要令爭取光明的人換來冷笑。

邵家臻又說，香港雖在政治低氣壓之中，但他希望支持不要視黑暗為習慣、不要為黑暗辯解，也不要令爭取光明的人換來冷笑。(洪嘉徽攝)

他又藉機會向政府顯示公民抗命的決定，明言：「即使政府殺晒所有公雞，聽日晨曦仍然會出現。」

判刑前最後一夜會如何渡過？邵家臻表示晚上將會與女朋友吃晚飯，同時需要為入獄作最後準備，包括為鬍刨購買特定2A電池、購買需用的藥物等。至於有何說話要跟媽媽說，他表示過去幾天已於媽媽就入獄安排詳談過，指明天媽媽不會到法庭，擔心人太多，也不想看到媽媽難過而令自己更難過。