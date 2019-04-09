【佔中九子案】迎接宣判前的晨曦　九子：內心平靜、無怨無悔

佔中九子案今日（9日）裁決，預料最快約早上10時半便會有結果。九人在宣判於西九龍裁判法院前聚守，發表最後感言。九子都不約而同地表示，目前內心感到平靜，呼籲港人不要放棄，努力為香港爭取應有的權利。 一直鮮有談及佔中案的公民黨陳淑莊發言時一度哽咽，她稱自己生於斯、長於斯，對能夠在不同崗位上為港人服務感到榮幸，「我所得到的一生受用，我所失去的不值一提」。

九人在宣判於西九龍裁判法院前聚守，發表最後感言。(盧翊銘攝)

案件原定上午九時半開庭，後來改為十時。由於案件矚目，距離開庭前一小時，已有約百名中外記者和公眾在法院大樓外等候入內聽審。九名被告戴耀庭、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘和李永達先後到達法院，與支持者見面，天主教榮休主教陳日君、壹傳媒集團創辦人黎智英，以及民主派立法會議員莫乃光、尹兆堅和林卓廷等人都有到場打氣，現場亦見人權組織「國際特赦」成員和市民為九子聲援。

之後一行人步入法院，戴耀庭等人在三號庭外出現，庭外公眾席報以掌聲。

陳健民首先作開場發言。他稱，預料審判結果對每個人都有深遠的影響，但大家都是精神飽滿地面對，而他們最關注的問題，是社會如何理解這場運動，又指自己仍相信愛與和平的力量，對所有的事依然是無怨無悔。除了第七被告鍾耀華外，其他人都有發表感言。

九人陸續發表感言，戴耀廷稱，現時心情感到平靜，但到場後見到支持者又感到很興奮。(盧翊銘攝)

現時心情感到平靜，但到場後見到支持者又感到很興奮，不論結果如何，相信大家都會堅持下去，爭取香港的民主 戴耀廷

不論結果如何，希望香港人努力抗爭，大家不要灰心和放棄，直至得到應有的權益。 朱耀明

我很眼淺，這也是一直不接受訪問的原因。我生於斯、長於斯，對能夠在不同崗位上為港人服務感到榮幸。我所得到的一生受用，我所失去的不值一提。 陳淑莊

陳淑莊哽咽地感激不懂得政治的媽媽，因為媽媽從無質疑她所做的事，而她今天所穿的這身衣服，正是與母親在京都時旅行購買的，別具意義。(張浩維攝)

+ 17 + 16 + 15

昨晚十點半前已睡覺，睡得很安樂亦準時起床，今天是讓愛與和平佔領中環走到最後。我想跟威權政府講，不要以為殺了公雞，晨曦就不會來臨，晨曦一定會到臨沒有民主的地方。 香港人不要習慣黑暗，亦不要因為習慣黑暗而取笑走向光明的人。 邵家臻

不用說我們是代抗爭者坐監，我們只是為自己所做的事承擔，大家都想香港變得更好，人人安居樂業。我知道大家很多時都出現無力感，但未來長路漫漫，今天絕非終點，而是另一個起點，若期望之後改變，今天就要裝備好自己。 張秀賢

大家見到我們走過、「受靶」， 有人會感到開心，有人會唔開心。 然而，在中國內地聲援雨傘運動的人，他們比我們承受監禁的時間更長。未來長路漫漫，希望大家繼續抗爭，希望始於人民，改變始於抗爭。 黃浩銘

香港民主運動進行了三、四十年，雖然暫時未有成果，但香港人心不死，民主一定會來到，獨裁政權不會千秋萬世，不論如何，我都會繼續在民主道路上，與大家一起奮鬥，民主的日子一定會到來。 李永達

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