【佔中九子案】裁決理由書有錯字需重印　案件押後1小時

「佔中九子」戴耀廷、陳健民、朱耀明及其餘六 人，被控煽惑公眾妨擾等罪名，案件審訊於去年底歷時18天，原定於今早9時30分在西九龍法院大樓第三庭裁決，眾人亦提早發表最後感言趕及開庭。不過，在開庭前一刻，法官陳仲衡表示，由於裁決理由書有錯字，需時更改及影印，案件押後一小時。

在開庭前一刻，法官陳仲衡表示，由於裁決理由書有錯字，案件須押後一小時。(張浩維攝)

九名被告包括「佔中三子」戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）、朱耀明（75歲）；立法會議員陳淑莊（47歲）、邵家臻（49歲）；學聯前常委張秀賢（24歲）、鍾耀華（26歲）；社民連副主席黃浩銘（30歲）及民主黨李永達（63歲）。

開庭前，庭內氣氛一度緊張起來，無論被告和旁聽人士都神情肅目，其中戴耀廷在犯人欄內曾合起雙眼。惟法官表示要多一小時處理後，庭內氣氛頓時變得輕鬆，戴耀廷和旁聽人士閒談時，亦展露笑容。

九人面對的控罪如下：

戴耀廷、陳健民、朱耀明

控罪：串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾

陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華

控罪：煽惑他人作出公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾

黃浩銘

控罪：煽惑他人作出公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾

李永達

控罪：煽惑他人作出公眾妨擾