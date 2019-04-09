民主派議員退出長三角訪問團　梁繼昌：社會氛圍不適合參加

民主派立法會議員決定退出長三角訪問團，指近幾個星期的社會發展及氛圍，包括修訂《逃犯條例》的爭議等，不適合參加訪問團。專業議政梁繼昌強調，他們仍會抱持開放態度，在公務上與內地溝通。

民主派議員決定退出長三角訪問團。(李奕鳴攝)

經濟發展事務委員會、工商事務委員會、財經事務委員會及資訊科技及廣播事務委員會將於本月21 日至 24 日前往長江三角洲地區主要城市進行聯席事務委員會職務訪問。7名民主派議員，包括專業議政梁繼昌原已報名參加，惟梁指出，近日就保安局提出修訂《逃犯條例》，社會上引起爭議，政府未有就《逃犯條例》修訂在沒有進行廣泛諮詢，缺乏互信，因此民主派議員集體決定留在香港反映市民對修訂《逃犯條例》的意見。

民主黨黃碧雲亦表示，在報名參加長三角考察團之前，政府並還沒有提出修訂《逃犯條例》，而條例已在日前進行首讀，相信政府在暑假前通過修例，她形容修例衝擊一國兩制，擔心對香港造成的傷害，「最重要是處理這條市民共同關注的條例，而非看創科發展」，應以表達市民對修訂《逃犯條例的》的憂慮為先，之後再於適當時候尋求一些機會，進行這些參觀訪問。

她又指，曾經聯絡政制及內地事務局，提出在長三角交流團中與中央級別的官員進行交流，但事隔一星期仍未收到任何正式回覆。

葛珮帆認為去4日考察不會影響香港就修訂《逃犯條例》的討論的過程。(李奕鳴攝)

葛珮帆：「無謂的藉口」

長三角訪問團副團長、民建聯立法會議員葛珮帆對此表示可惜及詫異，指考察團已經規劃了一段時間，是為了讓立法會議員更了解內地創科、教育、金融等發展，以及如何與內地合作等，行程聽取了不同議員意見下安排，亦即將出發。她認為不應該用政治凌駕民生及經濟發展，「去4日考察不會影響香港就修訂《逃犯條例》的討論的過程」，用如以此理由來不出席考察團是「無謂的藉口」。被問及會否因為民主派議員退出而取消整個考察團，葛珮帆指未與其他參加者討論，但認為既然已經準備好，應該要繼續成行，亦不想錯過到內地考察的機會。