陳學鋒接任民建聯副主席 　許曉暉胞弟許正宇入常委會

民建聯日前公布第15屆中委會及第8屆監委會選舉結果，新加入的中委包括同為屯門區議員的巫成鋒和葉文斌、葵涌區議員李世隆、東區區議員林心亷、梁熙，及已故民政事務局前副局長許曉暉胞弟許正宇。 新當選的民建聯中委及監委今（9日）召開第一次會議，選出常委會及正副主席。許正宇、大埔區議員胡健民和沙田區議員招文亮成為新常委。領導層方面，原任秘書長陳學鋒接替彭長緯為副主席，秘書長一職由國泰航空高級顧問王舜義接替。

第15屆民建聯中委會共有61人競逐52個中央委員位置，有6名中委放棄連任，分別是屯門區議員張恒輝、原副主席彭長緯、黃大仙區議員、前秘書長簡志豪、港區全國人大代表蔡素玉、前屯門區議員蘇愛群和民建聯前司庫黃建源。頂替的6人包括巫成鋒、葉文斌、李世隆、林心亷、梁熙及許正宇。

領導層方面，由陳學鋒接替彭長緯擔任副主席，秘書長一職由王舜義接替。全國政協委員李慧琼連任民建聯主席，立法會議員張國鈞、陳克勤、周浩鼎及港區全國人大代表陳勇亦成功連任副主席，莊惠明則連任為司庫。

油尖旺區議會主席葉傲冬、觀塘區議會副主席洪錦鉉、立法會議員鄭泳舜及黃大仙區議會副主席黎榮浩繼續任副秘書長，並增加多一位副秘書長，由青年民建聯主席顏汶羽出任。李慧琼指，再增設副秘書長是由於青民成立近15年，黨內會趁這個時機「思考一下點將青民這個品牌推上新台階」。