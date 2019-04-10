【佔中9子案】煽惑罪成案例　社運圈料影響有限：總有人無畏無懼

佔中九子案今日（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成。其中，今次亦有人被判罪成的「煽惑他人作出公眾妨擾」罪及「控煽惑他人作出公眾妨擾」罪，一直備受爭議，外界有指是不恰當引用過時罪名，一旦成為案例，或對抗爭運動帶來衝擊。 民陣發言人岑子杰表示，煽惑公眾妨擾罪定義非常模糊、不清晰，海外一般已不會用該罪名起訴明顯是進行示威的人士，認為今次案件的檢控，有「欲加之罪」的情況，令人擔憂。 不過，他就表示，民陣從未天真地以為，在威權政體下，參加公民運動不需要付出代價，相信總有人會秉承「公民抗命、無畏無懼」的理念。

佔中9子案裁決，有人被判煽惑罪成，社運圈評估案例對日後抗爭行動影響有限。（資料圖片）

岑子杰指，不利用過時的煽惑公眾妨擾罪控告示威者，早已是國際上先進的做法，今次有人因該罪名遭檢控罪成，令人擔憂「欲加之罪」的狀況加劇。

早前民陣發起遊行，反對引渡港人回大陸受審的修例時，岑表示不排除進一步發起包圍立法會，以反對修例。岑被問及會否擔心案例對日後抗爭行動帶來衝擊時，他就表示，現時參與公民運動的成本越來越大，政府無所不用其極檢控異見人士，但大家都理解參與抗爭會付出高昂成本，「總有人會怕，但也總有人會秉持理念，無畏無懼」。

曾擔任民陣7.1遊行負責人的工黨副主席麥德正則表示，判決對社運圈暫時未見影響。他認為，今次檢控，政府希望構成案例的意圖明顯，形容煽惑的罪名是「以言論和思想入罪」，但抗爭者「冇得驚」，因就算沒有該案例，一旦出現足以撼動政權根基的抗爭行動，政府亦會想方設法以不同罪名起訴。

此外，亦有激進民主派的社運人士稱，參與運動的一般人，通常會根據現場警方部署，評估被捕風險，再決定是否採取進一步行動，而願意留下繼續參與的人，通常都有心理準備，因此案例對未來社運行動，實質影響不大。