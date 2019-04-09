【佔中九子．裁決解讀】官：以為佔領可令政府一夜讓步　想法天真

對於多名被告都提及公民抗命，法官在判詞中多番強調，公民抗命並非抗辯理由，並強調法庭的功能非要決定公民抗命背後的政治取態。法官又指，若認為因為數萬人參與佔領，可迫使政府在一夜之間讓步，推出三子提倡的普選方案，此想法是天真，從沒有基礎指參加者可取得想要的結果。

佔中九子全部都有一或兩項罪成。（盧翊銘攝）

+ 6 + 5 + 4

重申公民抗命非抗辯理由

法官陳仲衡在長達268頁的裁決理由書中重申，公民抗命在法律上都不是抗辯理由。同時，法庭的功能並不是決定公民抗命背後的政治取態，法庭只會集中在控罪內容和控辯雙方爭議的事項。

「三子」必曉佔領會做成不便

對於陳健民在自辯時指，佔領所帶來擾亂的是合乎比例，陳、戴耀廷和朱耀明預期擾亂不會令整個地區癱瘓，法官指，三人以整個地區是否被癱瘓作基準，是完全錯誤的。法官認為，三子於2014年9月啟動佔領運動時，是知道如此大型的佔領，是會對公眾帶來嚴重不便。

法官陳仲衡認為示威者若以為佔領可迫政府一夜讓步屬天真，認為無基礎參加者可得想要的結果。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

示威者不反抗仍需數警抬一人

陳健民和朱耀明在審訊時亦提及， 參與原本佔中計劃的人都會承擔法律責任，以及不會在被捕時反抗。法官指出，即使參加者被捕時不反抗，惟仍需數名警員抬一名示威者上警車。無論是三子原本的在中環的佔領計劃，還是最終添美道參加的人數，認為警方可以在一、兩天內拘捕所有示威者，是不現實的想法。而有警員在審訊時便指，警方在同年12月11日，便花了近5小時才拘捕242人。

以為政府會一夜讓步想法天真

法官又認為因有數以萬計的人參與佔中，而令政府回應真普選的訴求，而不是立即去趕散示威者，此說法屬不現實。同時，政府因此在一夜之間作出讓步，推出三子提倡的普選方案，說法亦屬天真。法官指出，沒有基礎指有數以萬計的人參與佔中，就可達致參加者心目中的結果，繼而不再佔領。

反國教與佔中議題全不同

陳健民在自辯時以反國教示威為例，指有數以萬計的示威者參加，可令政府滿足市民訴求。惟法官指，反國教和佔中示威涉及的議題完全不同，陳無基礎認為政府對佔中的回應，會和反國教時一樣。

法官不認同催淚彈令更多人上街。（資料圖片）

認為三子非合理使用道路

法官又補充，三子在2013年尚未有確實的佔領地點和時間，遂仍未構成串謀作出公眾妨擾罪；至翌年八三一決定出爐後，三人在9月決定在10月1日開始佔領遮打道，干犯罪行。考慮了預計參與人數、運動持續日數等，認為三子非合理使用道路。

辯方稱實際運動與原先計劃不同，法官就留意到被告的言詞透露是同一活動，只是後來的發展與預想全然不同。

不同意警用催淚彈令更多人上街

至於警方9.28封鎖通往政總的添美道及施放催淚彈，法官指這乃警方的自然及合理反應，因當時戴稱佔領由政總開始。而三子9.28宣告佔領添美道時，顯然想到警方或會用催淚彈，故法官不同意警方使用催淚彈促使更多人上街。

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（59歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（25歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），各人均被裁定一至兩項妨擾罪成。

案件編號： DCCC480/2017