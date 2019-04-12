不誠實使用電腦罪「百搭」失效　李家超：為窺淫罪立法緊張、心急

終審法院於上周四（4日）裁定不誠實取用電腦罪，不適用於取用自己的電腦犯案，意味律政司不可再將此例用作「萬能key」。保安局局長李家超今日（12日）出席立法會財務委員會特別會議時表示，遊蕩罪等罪行足以處理一般案件。另外，就窺淫罪的立法工作，李家超預計將於法律改革委員會完成諮詢和提出建議後展開，形容當局同樣感到緊張及心急。 李家超又提到，已有169人為雨傘運動中的佔領行動承擔法律後果，當中127人已被定罪。

李家超表示，針對偷拍裙底等偷拍偷窺行為的窺淫罪，在法改會完成諮詢和提出建議後，積極展開立法工作，形容當局同樣感到緊張和心急。（資料圖片／張浩維攝）

終審法院指出，誠實使用電腦罪的立法原意是針對電腦黑客制訂，監管侵入他人電腦，並竄改或偷取資料的行為，而非用以指控任何以電腦干犯的罪行。議會陣線毛孟靜於會上提出關注，詢問當局將如何處理相關案件。李家超指，律政司及執法部門將會因應裁決，針對每宗個案尋求解決方法，認為現行法例下的遊蕩罪、破壞公眾體統及公眾地方行為不檢，足以處理一般案件；又稱若案件涉及破壞公共安寧，執法部門仍可以不誠實使用電腦罪處理。

就有聲音指法庭是次的裁決，會引起偷拍罪行的檢控漏洞，李家超則表示，針對偷拍裙底等偷拍偷窺行為的窺淫罪，在法改會完成諮詢和提出建議後，積極展開立法工作，形容當局同樣感到緊張和心急。李家超又提到，在終審法院作出有關裁決前，以往的審訊過程均由法庭定罪，故是按當時法律的理解作出決定。資訊科技界莫乃光批評李家超的說法，有如「抵賴」較低一級的法庭。

李家超提到2014年的佔領行動，表示共有1003人因涉嫌干犯非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞等罪行被捕。（資料圖片／張浩維攝）

李家超：佔領行動127人被定罪

李家超提到2014年的佔領行動，表示共有1003人因涉嫌干犯非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞等罪行被捕，截至前日共有225人已經或正在進行司法程序，當中127人被定罪，42人需簽保守行為。警務處處長盧偉聰表示，已就目前仍未被控的被補人士與律政司緊密溝通，若有足夠證據，將會展開進一步行動。