【佔中九子案】王志民指裁決是香港和法治勝利　戴耀廷：夏蟲語冰

佔中九子案上周二(9日) 裁決，九人均被控罪成。中聯辦主任王志民今(15日) 在研討會上談及案件，形容是迎來正義的審判，更不點名批評香港大學法律系副教授戴耀廷、以及剛退休的香港中文大學社會學系副教授陳健民，指他們為人師表、竟然發起嚴重危害國家安全的「佔中計劃」，反問「為甚麼我們廣大市民為他造成的社會傷害埋單？」 佔中發起人之一的戴耀廷傍晚在facebook表示，不想回應王志民的說法，但他指「對沒有憲政意識的人，與他們談公民抗命爭民主，只是夏蟲語冰。」 公民黨楊岳橋指，王志民的言論反映北京沒吸取佔中教訓，沒反思為何香港社會會造成撕裂，強調掌權者以法律懲治相關人士對社會沒有裨益。

王志民在研討會上談到佔中九子被判罪成，形容4月9日是彰顯香港法治精神的重要一天，為香港法治和公義寫下重要一頁。（洪嘉徽攝）

王志民在研討會上形容4月9日是彰顯香港法治精神的重要一天，為香港法治和公義寫下重要一頁，直指是香港的勝利和法治的勝利。王志民又指，案件判決發出明確信號，佔中是破壞社會穩定的非法行動，形容法院的判決是發出法律的紅線；他又批評佔中以公義包裝，實乃對公義偽善和污辱，對法治和核心價值帶來深層次傷害。

民主派會議召集人毛孟靜表示，中聯辦主任只是中央派駐香港的聯絡官員，王志民卻「咬牙切齒地對香港事務指手畫腳、說三道四」，令人以為他才是特首，批評其行為有失身份。新民主同盟范國威認為，王志民口中的違反佔中，是人大8.31所醞釀的公民抗命，對王志明歪曲事實的言論不能接受。

民主派會議召集人毛孟靜(中)表示，中聯辦主任只是中央派駐香港的聯絡官員，王志民卻咬牙切齒地對香港事務指手畫腳、說三道四，有失身份。(莊恭南攝)

此外，王志民亦在研討會上不點名批評香港部份人與反華勢力沆瀣一氣、「唱衰香港」，乞求外國干預，「香港人不恥，全體國人不恥，也令祖先所唾棄」。朱凱迪回應指，王志民提到「極少數人勾結反華勢力」，相信早前有本港議員到美國就逃犯條例修訂，與外國人士溝通，他強調無論是佔中案、逃犯條例，都不容中聯辦說三道四。

公民黨楊岳橋表示，不會猜度王志民所指何人，但強調不是民主派，因為民主派只是說出香港的實況，為香港利益陳詞。

民建聯李慧琼則認為，王志民的言論與民主派前往美國要求外國介入香港事務有關，直指民主派將國家維護一國之本的權力說成打壓言論自由，有關行為屬不智和不負責任，令中央極為反感。