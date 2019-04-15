【佔中九子案】九子罪成　王志民：迎來了正義的審判

佔中九子案上周二（9日）判決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人均有控罪被判罪成。中聯辦主席王志民今天出席全民國家安全教育日研究會，他致辭時提到案件，指法庭作出嚴厲的裁決，形容是「正義的審判」，「很多市民感慨這是香港的勝利、法治的勝利，感嘆1654天後，終於迎來了正義的審判」。

王志民今天與林鄭月娥握手。（洪嘉徽攝）

王志民在研討會上談到佔中九子被判罪成，形容4月9日是彰顯香港法治精神的重要一天，為香港法治和公義寫下重要一頁，在佔中的1654天後，迎來正義的審判，直指是香港的勝利和法治的勝利，「感嘆1654天後，終於迎來了正義的審判。」



他又不點名評論案中的被告，指作為為人師表的教授、學者可以公然煽惑，竟發起嚴重危害國家安全的佔中計劃，反問「為甚麼我們廣大市民為他造成的社會傷害埋單？」



王志民又指，案件判決發出明確信號，佔中是破壞社會穩定的非法行動，形容法院的判決是發出法律的紅線，他批評佔中以公義包裝，實乃對公義偽善和污辱，對法治和核心價值帶來深層次傷害。

他稱想對香港青年分享幾句話，指國家穩定和進步是香港繁榮發展的最大前題，也是青年未來事業發展的最大前題，「青年輕、則國家輕，青年強，則國家強」，在維護香港法治方面，對青年一代寄予厚望。