【七一遊行】維園球場再被優先團體佔用　民陣：圖阻遊行起步之用

繼去年被警方拒批在維園足球場作七一遊行起步地點後，民間人權陣線今年再遇阻滯。民陣今午(16日)在fb宣布，收到維園方面的通知，維園全部六個硬地足球場，在七月一日再次被「享有較優先使用權的團體」佔用，估計與情況與去年相約，是被建制團體入紙申請，試圖阻止他們進行七一大遊行起步之用。

民陣在fb上表示，估計今年的情況與去年相約，是有人「假借慈善團體之名」，「惡意入紙」維園足球場，試圖阻止他們作為七一遊行起步之用。又稱如果有親建制團體要搞展覽，建議有關展覽可介紹中共的不公司法現況，例如過去有多少冤、假、錯案，多少維權人士被政治檢控、被認罪、被自殺等。

康文署去年將足球場借予各界慶典委員會舉行七一慶回歸活動。(資料圖片/余俊亮攝)

民陣七一遊行過去一直使用維園硬地足球場作起步點，但自 2017 年起，康文署優先將足球場借給各界慶典委員會舉行慶回歸活動，七一遊行要改在維園足球場起步。民陣召集人岑子杰接受查詢時表示，昨日收到維園方面的通知，今年無法使用維園作為起步點，他認為申請團體的意途明顯，就是增加遊行起步的困難。但他估計不會影響參與遊行的香港人，估計今年參與人數會較往年為多，「起步點不是最重要，而是香港人要步往怎樣的終點」。

至於會否像去年以東角道作為起步點，岑子杰稱需要再作商討，選一個最方便市民參與的方法，再作公布。