新聞自由指數創六年新低　調查：逾百記者曾因港獨議題受上級施壓

記者協會今（16日）公布最新「新聞自由指數」，公眾對2018年香港新聞自由的評分創六年以來新低，僅45分（滿分100分）；新聞從業員對新聞自由的評分為40.9分。

記協主席楊建興稱，近兩年本港的新聞工作環境，已經由「溫水煮蛙」演變成「熱水滾蛙」，記協曾經向政府反映，但得不到適切回應。（梁鵬威攝）

記協在今年1月至2月進行調查，訪問超過1,000名公眾人士，發現公眾人士衡量香港新聞自由時所考慮的因素出現變化，中央政府所佔的權重由往年第四位躍升至第一位，為六年來首次。

調查同時共訪問535名新聞從業員，當中81%受訪新聞工作者認為，香港新聞自由的整體情況比一年前倒退；其中自我審查是所有指標入面最差的一項。516名受訪記者中，有112位表示上級有就關於香港獨立的討論向他們施壓，要求不作或少作報道。

超過93%受訪新聞從業員，列舉為對新聞自由有損害的事件中，絕大部分與內地有關，包括港府拒絕為《金融時報》亞洲新聞編輯、時任外國記者會(FCC)第一副主席馬凱工作簽證續期；香港民族黨被定為非法組織；多家傳媒被指在內地官員指示下，刪剪或修飾關於中央官員言論之報道；舊中區警署「大館」一度拒絕為中國流亡作者馬健提供演講場地；以及北京和四川公職人員襲擊香港記者。

對新聞自由有損害的事件中，絕大部分與內地有關，包括港府拒絕為馬凱工作簽證續期等事件。(資料圖片/林若勤攝)

記協主席楊建興稱，近兩年本港的新聞工作環境，已經由「溫水煮蛙」演變成「熱水滾蛙」，記協曾經向政府反映，但得不到適切回應。他又表示，修訂《逃犯條例》為新聞自由帶來不明朗因素，專責中國新聞的記者可能會受到更大的風險。

楊建興提及《香港01》早前在一篇對台灣閃靈樂隊主音、時代力量立委林昶佐的專訪中加入「編者按」，表明《香港01》一貫立場反對台獨。楊指有關法「聞者未聞」、「反映了審查的趨勢」。

《香港01》早前已撰文回應記協，指作為「倡議型媒體」，《香港01》會大膽表明想法觀點，不當隱性的政治騎牆派；編輯部對事實報道與表述立場的區別有清晰認知，規劃新聞採訪時不會以立場行先。