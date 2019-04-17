【逃犯條例】拉布戰開打　郭偉強斥涂謹申「唔好扮垃圾」被逐

政府建議修訂《逃犯條例》，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會今天（17日）早上召開首次會議。會議伊始，先由最資深議員、民主黨涂謹申主持選舉主席環節，民主派即展開拉布攻勢。議會陣線區諾軒指涂謹申把民建聯張國鈞的名字唸成張國「坤」，又指民主黨林卓廷把「坤」解讀成「昆人」，認為林冒犯張國鈞，要求林收回言論，自由黨主席張宇人亦加入戰圈，指既然泛民議員有疑問，提議休會翻看錄影帶以正視聽。 隨後民主派會議召集人毛孟靜就會議安排提出規程問題，工聯會黃國健認為涂謹申無權處理，觸發泛民、建制議員對罵，其間工聯會郭偉強斥涂謹申「唔好扮垃圾」，郭拒絕道歉和收回郭論，被涂謹申逐出會議廳。 工聯會譴責涂謹申做法，黃國健指涂謹申只是主持會議的主席，並非委員會主席，質疑他有否權力請議員離開會議室及處理規程問題，認為情況反映《議事規則》仍有改善空間。被逐離場的郭偉強感到相當憤怒，本身是議事規則委員會委員的郭，會盡快寫信予議事規則委員會主席反映及檢視相關問題。

涂謹申將郭偉強逐出會議廳。（羅君豪攝）

會議在上午8時45分開始，主持會議的涂謹申先逐一讀出62名委員會成員的名字，惟一度把民建聯張國鈞的名字唸成張國「坤」，區諾軒指自己是港島區立法會，張國鈞則為西環區的區議員，故張也是他的服務對象，遂他要求涂謹申清楚和正確地讀出張國鈞的名字，以示尊重。

其後林卓廷笑指「昆」是否意指「昆人」，區諾軒認為林卓廷冒犯張國鈞，要求林收回言論，張宇人亦加入「拉布戰」，指既然泛民議員有疑問，提議休會翻看錄影帶以證視聽。

毛孟靜指草案委員會會議與工務小組委員會會議重疊，認為違反做法會議常規，要求涂謹申處理。民建聯李慧琼、黃國健等建制派議員認為涂謹申只有主持主席選舉，無權處理規程問題。事件觸發泛民、建制議員對罵，其間工聯會郭偉強斥涂謹申「唔好扮垃圾」，涂給予郭偉強兩次道歉和收回言論，郭拒絕，涂決定把郭偉強逐出會議廳。

公民黨楊岳橋、民主黨尹兆堅等民主派議員以2016年立法會主席選舉為例，指涂謹申有權處理規程問題，指三年前經民聯石禮謙主持主席選舉時，行使權力確認梁君彥參選主席的資格。民主黨許智峯則表示，在2016年的立法會主席選舉，自己正正就是被主席會議的石禮謙逐出會議，認為涂謹申顯然有權力驅逐議員。

立法會秘書處法律顧問曹志遠指，內務守則無訂明主持主席選舉的議員的權力，只能按一般原則處理，認為主持應有合理所需的權力主持選舉。涂謹申認為事態嚴重及事件嚴肅，加上有「有權有勢」的人提出司法覆核，故他作任何決定都有機會遭司法覆核，坦言不知立法會屆時會否為他支付律師費，相關費用可能是他一生儲蓄，故決定暫停會議不少於15分鐘，與秘書處再作商討。

工聯會認為情況反映《議事規則》仍有改善空間。（李偉欣攝）

郭偉強被逐 工聯會：反映議規有修改空間

郭偉強被逐離場後，工聯會多名議員隨即譴責相關做法，認為情況反映《議事規則》仍有改善空間。黃國健形容，立法會有史以來，也未見過有如此形式的拉布。他質疑涂謹申只是主持會議的主席，並非委員會的主席，並無權力驅逐議員離開會議室及處理規程問題。 麥美娟稱，稍後會諮詢律師意思，可否有下一步跟進行動，研究涂主持會議的行為有否符合其角色的權力。 她又說，涂謹申主持會議的手法，目的是要「拉布」，讓台灣殺人犯疑犯逍遙法外。



被逐離場的郭偉強感到相當憤怒，「相信任何人對這些欺世盜名的政棍予以譴責及表示強烈不滿」，批判民主派「拉布」是立法會之恥。作為議事規則委員會委員的郭，會盡快寫信予議事規則委員會主席反映及檢視相關問題。被問到立法會法律顧問曾指出，主持會議的委員與委員會主席具同等權力，工聯會是否要推翻這個說法，黃國健稱，兩者權力是否同等，相信議員間有不同看法，他希望法律顧問要再澄清這個問題。

草案委員會今天8時45分召開。（羅君豪攝）

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