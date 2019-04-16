【逃犯條例】教協開腔反對修例　馮偉華：損害香港形象

《逃犯條例》修訂草案將於明日（17日）在立法會法案委員會審議。香港教育人員專業協會（教協）會長馮偉華表示，雖然認同應盡快處理港人女子在台灣被殺案，但修訂《逃犯條例》引起憂慮，指港府提出「最難、最具爭議性」的方法解決台灣謀殺案。

馮偉華（右）表示，政府在缺乏諮詢才倉促修例，會對港人權利及人身自由帶來衝擊。（羅君豪攝）

就一名港人女子在台灣被殺，涉事疑犯亦是香港人的案件，保安局早前提出修訂《逃犯條例》，讓香港與未有簽訂引渡協議的司法管轄區，包括台灣，進行疑犯移交。

馮偉華表示，政府在缺乏諮詢下倉促修例，會對港人權利及人身自由帶來衝擊，亦會損害香港的國際形象及聲譽。他指中港的法制存在差異，令人擔心被引渡的疑犯能否在內地接受公開審訊。

教協副會長、立法會議員葉建源表示，修訂逃犯條例會影響今後「千千萬萬」港人的人身自由，然而政府「隨隨便便去做」。他批評是次修例只有19日的諮詢期是「歷史上罕有」，指97年回歸後並未就香港與中國內地達成引渡協議，是保障香港市民的安排，而非法律漏洞，反而是次修例才會令「一國兩制」的基石受到衝擊，才是漏洞。立法會前議員張文光亦表示，中港未能簽訂引渡協議，是基於兩地在法制及人權的差異，回歸前立法機構「故意留下的軟屏障」，批評港府修訂《逃犯條例》是「誤國害港」。

教協副會長、立法會議員葉建源表示，修訂逃犯條例會影響今後「千千萬萬」港人的人身自由，然而政府「隨隨便便去做」。（羅君豪攝）

被問到會否擔心明日審議《逃犯條例》修訂會像審議一地兩檢條例草案一樣，限制審議時間，葉建源指擔心政府為了在短時間通過修訂，會「做所有方法扼殺議會合理的討論時間」，指正常情況下，針對重要的草案理應不能在今年內完成審議。

葉建源又指法庭把關有限，批評港府的說法，指法庭只需要完成引渡準則的清單，「剔完就可以批准引渡疑犯」。他又反駁李家超指「內地法律水平不錯」說法，指中國分別與法國、意大利所簽訂的引渡協議與一般協議不同，指兩地不能就本國國民進行逃犯移交。

身兼教協副會長、律師莊耀洸指修例耗時長，認為應用現行機制處理台灣謀殺案，或是以日落條款的方式，以個別案件方式移交逃犯。