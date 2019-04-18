2019新聞自由指數　香港跌至73位　無國界記者憂逃犯條例修訂

無國界記者組織(RSF)發布2019年世界新聞自由指數，針對180個國家和地區的新聞產業狀況進行評估，世界新聞自由指數排名，挪威連續3年蟬聯冠軍，其次是芬蘭及瑞典。 中國排第177位，較去年下跌一位，處於最差的第五級「狀況惡劣」；香港較去年下跌3位排至第73，被歸類為第三級「問題顯著」。南韓升至41位，力壓42位的台灣，成為排名最高的東亞地區，與大部份已開發國家同處第二級「狀況尚可」。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cédric Alviani) 對香港今年的法治情況表示關注，特別提到政府提出修訂《逃犯條例》事件，指一旦條例通過，駐港記者人身安全將面臨威脅。（盧翊銘攝）

組織批評中國新聞自由狀況加速惡化，中方以高科技全面監控和操縱輿論，而中國式全面新聞控管成為反民主政權的效法對象，「香港主流傳統媒體早已迅速守起北京的命令。」無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cédric Alviani) 對香港今年的法治情況表示關注，特別提到政府提出修訂《逃犯條例》事件，指一旦條例通過，駐港記者人身安全將面臨威脅。

艾瑋昂相信，一旦香港通過23條立法及修訂《逃犯條例》，必然對港新聞自由指數帶來負面影響，但未必會反映在排名中，「因為排名要考慮其他地區的情況，如果其他地區傳媒環境也一並惡化，香港的排名可能維持不變。」

RSF不在港設亞洲中心：不安全

香港新聞自由指數於2002年時全球排名第18，惟翌年2003年便暴跌至第56位，中間雖一度回升；但2015年再下滑至第70位。無國界記者組織前年（2017年）選擇於台北設立亞洲行政中心，艾瑋昂透露組織選址台北而非香港，正是考慮到香港近年傳媒採訪自由充滿不確定性及不安全。

艾瑋昂稱，雖然組織最終沒有選址香港開設中心，但香港媒體仍具有重要地位。他認為將辦公室設於香港境外，能更有效為香港新聞自由發聲。他指香港是中國政府應付不服之眾的試驗之地，中方對付香港的模式將會被複製用於其他地方；而香港標誌着中國政府對自由人權的開放程度。