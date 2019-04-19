問答比賽用普通話作答當錯　主持指要用廣東話　譚文豪：合理

《香港電台》上周六（13日）播出「小學校際通識大賽2019」，節目出現一幕有趣的畫面。其中一條題目要求同學把「晚上9時45分轉換為24小時制」，同學以普通話答「21點45分」，黃大鈞卻指答案錯誤，指「要用廣東話作答」，事件引起網上熱議，甚至有親建制網民批評做法是歧視普通話。 黃大鈞事後在facebook回應指，按賽例規定，除非題目要求，否則需以廣東話作答問題。公民黨立法會議員譚文豪也在facebook轉載有關新聞，大讚做法合理，又說這是「香港法定語文嘅口語形式」和捍衛粵語人人有責。

黃大鈞（左）事後在facebook解釋，指賽例規定，除非題目要求，否則用廣東話問就用廣東話答。（港台圖片）

「小學校際通識大賽 2019」在上周六於香港電台播出，其中在比賽首回合、學術必答題環節中，主持人黃大鈞以廣東話要求同學將「晚上9時45分轉換為24小時制。」學生以普通話答「21點45分」，不過黃大鈞卻指答案錯，並說：「要用廣東話作答」。

黃大鈞事後在facebook解釋，指賽例規定，除非題目要求，否則用廣東話問就用廣東話答。

事件在網上引起熱烈討論，有網民笑指：「英文oral考試講中文啦不如」、「DSE 英文口試，考生可以用廣東話作答嗎」。由於該學術必答題環節，主持人會以廣東話、普通話或英文發答，有網民相信學生只是因緊張用錯語言，「我相信是那個學生是太緊張，用了普通話作答吧。」

譚文豪也在facebook轉載有關新聞，大讚做法合理，又說這是「香港法定語文嘅口語形式」和捍衛粵語人人有責。