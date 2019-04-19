中聯辦旗下聯合書刊物流轉倉「北上」　港書或需先送回內地

港台節目《鏗鏘集》去年調揭發，商務印書館、三聯書店、中華書局等合共53間書店同隸屬聯合出版集團，當中的背後大股東正為中聯辦。 有區議員在Facebook刊登通告，指「聯合出版集團」屬下發行機構「聯合書刊物流」轉換倉庫，由大埔跨境搬倉至內地廣州，憂慮日後印好的書要先送回內地才可發行，香港香港將失去出版自由。

聯合書刊物流向供應商通知轉倉至廣州，意味在香港印刷的書可能需先送回內地。（fb圖片）

「聯合書刊物流」早前向供應商發出的通告，指由本年第三季起，「聯合書刊物流」倉庫會由大埔，搬至內地位於廣州市南沙區的廣州聯合供應鏈管理有限公司，具體搬倉日期將另行通知，「聯合書刊物流」籲供應商交貨至廣州的地址。

《香港01》已電郵聯合書刊物流查詢通告真偽和搬倉至內地的原因，至截稿前未有回覆。

傳媒曾相繼揭發，「聯合書刊物流」隸屬的「聯合出版集團」持有商務印書館、三聯書店、中華書局、香港教育圖畫等合共53間書店，集團背後大股東正是中聯辦。

《鏗鏘集》查冊發現，聯合出版集團的股東為今年初被委任的中聯辦秘書長文宏武，而大股東為「新文化事業(香港) 發展」，由廣州「廣東新聞化事業」所持有，而「廣東新聞化事業」的唯一股東為中聯辦。

「聯合出版集團」首任董事長李祖澤在訪問中證實，集團屬於國有資產，中聯辦受中央委託，有協調和管理的角色，但否認有政治任務，強調書店致力弘揚文化，按照商業標準經營。