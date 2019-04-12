中聯辦為倒掛國旗鄭重致歉　指涉職員疏忽　諾改進管理杜絕重犯

一張香港中聯辦外國旗倒掛的相片今早（12日）於網上流傳，引起網民熱議。知情人士證實，事件涉及職員疏忽，已立即更正及進行檢討。 中聯辦事後就事件鄭重道歉，稱真誠感謝香港社會各界的關心關注，今後一定會改進管理，杜絕此類事故。

有市民於facebook群組「香港突發事故報料區」上載相片，表示於早上7時許，留意到中聯辦外的國旗被反轉掛起。（facebook截圖）

有市民今早於facebook群組「香港突發事故報料區」上載相片，表示於早上7時許，留意到中聯辦門外的國旗被反轉掛起，並留言問今日是否特別日子，引起網民熱議。香港眾志秘書長黃之鋒亦有轉發相關照片，詢問可以如何解讀，又反問「上傳呢張相會唔會被警方話違反國旗法？」

《香港01》記者於下午2時許到現場視察，未有見到國旗有倒掛的情況。有中聯辦知情人士證實，國旗於早上曾因為職員疏忽而被倒掛，發現後已立刻更正，會作出檢討防止類似事件再次發生。

中聯辦對事件表示鄭重道歉，指事件發生後第一時間展開調查，發現完全是前線職員疏忽導致，發現掛旗錯誤後已經立即糾正。

中聯辦又表示，已經嚴肅批評當事職員，真誠感謝香港社會各界的關心關注，今後一定會改進管理，杜絕此類事故。