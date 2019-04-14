陳茂波：矽谷科技企業已留意本港積極投入創科及大灣區發展的潛力

財政司司長陳茂波今日（14日）發表網誌，總結上周訪問美國西雅圖及三藩市的行程。他指出，本地的創科生態系統正逐漸形成，而美國矽谷企業及投資者已留意到香港在創科方面的投入，以及大灣區發展的潛力。政府會繼續利用政策配合，促進金融服務跟創科產業的銜接支援初創企業，以及匯聚人才。

陳茂波（左二）在三藩市參觀開發自動駕駛技術公司AutoX。（財政司司長網誌圖片）

爭取天使基金落戶香港

陳茂波此行先後在三藩市參觀開發自動駕駛技術公司AutoX、互聯網巨企Google，以及在西雅圖參觀微軟公司等。他指出，此行是希望了解整個創新科技發展「生態圈」的特質，與其中的相互關係，日後在制定政策推動香港創新科技發展生態圈時，能夠更準確的掌握當中關鍵。

陳茂波認為，往後無論是戶外一些機械化的工序，或是辦公室內格式化的流程，將更容易透過讓電腦學習人的操作程序來處理。不過，同時也要思考如何相應地做好人力資源培訓、再培訓及技術提升，務求更廣泛地讓企業及打工仔受惠於科技創新帶來的新機會。

創科公司在不同階段都需要資金的支持，陳茂波提到，政府須著力促進金融服務跟創科產業的銜接，例如天使基金透過資金及專業意見，扶助初創企業成長，達到一定程度便可吸引私募或創投基金加入投資，到合適的階段再上市。現時很多這些基金都是離岸營運，政府已修例便利這些基金來港，並會研究繼續透過合適的稅務和其他措施，爭取他們落戶香港。

陳茂波（中）在三藩市與Google代表就人工智能、深度學習和智慧城市的推動和研發互相交流。（財政司司長網誌圖片）

陳茂波：矽谷企業已有留意大灣區潛力

陳茂波又指，目前本地的創科生態系統正逐漸形成。截至去年12月底，香港共有2,600間初創公司，孕育了8家估值屬「獨角獸」規模的公司。矽谷投資者或科技企業，近來也已留意到香港近年在創科方面的積極投入，以及大灣區發展的潛力。

他指出，政府早前在科學園斥資100億元建立兩個創科平台，即專注醫療科技的「Health@InnoHK」，以及專注人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」，多所國際和內地頂尖的大學或科研機構正和香港的合作方商討使用此平台，相信今年內會得以落實。這些措施都有助香港創科方面的應用研究、匯聚人才，吸引更多的科研機構和科技企業到來。

陳茂波認為，要成功創造香港的創科生態圈，堅實的基礎科研、貼近市場的應用研究、科技企業、創業家、資金、人才及有利的社會和制度環境，都是不可或缺，這些都將是政府未來繼續努力的方向。