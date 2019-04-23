曾爆港大民調風波　董建華愛將涉向鍾庭耀施壓　建制斥黃絲重鎮

香港大學民意研究計劃總監鍾庭耀今天（23日）公布，民研計劃將脫離香港大學，並會成立一所獨立新機構，名為「香港民意研究所」，於5月4日正式營運。 民研計劃於1991年6月成立，隸屬於港大社會科學學院社會科學研究中心。民研計劃多年來爭議不斷，最經典可算是2000年的「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀施壓，要求停止進行特首及政府民調，最終時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫因事件辭職。

2000年的「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀（圖）施壓。（鄭子峰攝）

「港大民調風波」觸發港大校長辭職

民研計劃成立現今已28年，為香港最具公信力的民調機構之一，計劃定期會就特首和主要官員進行民調，為重要的民情指標。此外，民研也會為立法會選舉進行民調，結果有一定的參考價值。

民研計劃多年來觸發不少爭議，其中最經典為2000年的「港大民調風波」。當時港大民意研究計劃主任鍾庭耀在報章撰文，指時任特首董建華透過「中間人」向他施壓，要求停止進行特首及政府民調，其後港大成立獨立調查小組調查，揭發「中間人」原來是時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫，鄭耀宗當時解釋，是路祥安曾主動約見他討論民意調查。

同年，獨立調查小組公布調查報告，批評路祥安是「拙劣和不誠實」證人；立法會亦有就此事作辯論，要求董建華辭退路祥安。最終，鄭耀宗及黃紹倫因事件向校方請辭。

去年初，路祥安病逝，鍾庭耀接受《香港01》查詢時形容，大家都是歷史洪流的過客，認為「誰負誰勝便任天知曉好了」。

去年初路祥安病逝（中），鍾庭耀查詢時形容，大家都是歷史洪流的過客，認為「誰負誰勝便任天知曉好了」。（資料圖片）

舉行多次民間全民投票

民研計劃多年來就特首選舉舉辦全民投票，其中於2012年就特首選舉舉行「3.23民間全民投票」，梁振英得票最高，取得39,624票、佔總投票率17.77%。2017特首選舉，公民聯合行動委託港大民研舉行民間全民投票，共有65,192人投票，結果顯示，分別有91.9%和4.2%受訪者支持及反對曾俊華出任特首；僅1.5%人支持林鄭月娥出任特首，反對林鄭出任特首的人高達96.1%。

佔領中環於2014年亦曾委託民研計劃舉辦民間全民投票，選出特首選舉方案，總投票人次高達約78萬人。投票期間，投票網站遭駭客攻擊。時任保安局局長黎棟國稱，警方已就事件展開調查，又指不會揣測攻擊者來源。

路祥安是董建華的愛將。（資料圖片）

2017特首選舉，公民聯合行動委託港大民研舉行民間全民投票。（資料圖片/張浩維攝）

《HKG報》斥「黃絲重鎮」 《大公報》批播「獨」

民研計劃也不時遭建制派抨擊，2014年3月，民研計劃公布時任特首梁振英的民望評分，其支持度評分為47.5分；港大公布調查的原始數據，逾1,000名受訪者中，61.8%受訪者給予「合格」分數（即50分或以上），38.2%則給予「不合格」分數，（即50分以下），事後建制派批評民研計劃只公布平均分，存有誤導成分。

其中《HKG報》去年撰文，批評港大民研是「黃絲重鎮」，鍾庭耀是「親泛民人士」，文章提到特首林鄭月娥在民調中的支持度高達58分，相當不俗，反映「民調卻告訴大家，反對派不能再假設民意站在他們一方了」。

《大公報》去年九月甚至指《﻿「鍾氏民調」播「獨」 搞足25年》，指早在1993年開始，民研已開始就「台獨」和「藏獨」進行民意調查，又指2007年於「香港、台灣、澳門、沖繩民眾文化與國家認同國際比較調查」直接加入涉及「港獨」的選項，批評鍾庭耀以「學術研究」包裝為「政治民調生意」，以民調播「獨」最少25年，批評「與外國勢力和反對派關係千絲萬縷。」