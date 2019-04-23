民意研究計劃7月與港大分道揚鑣　鍾庭耀：無怨無恨無悔

香港大學民意研究計劃今（23日）公佈，將會脫離大學成為一所獨立新機構，名為香港民意研究所，並在5月4日正式營運。新的研究所將會由現任民意調查計劃總監鐘庭耀帶領。鐘庭耀表示，民研計劃過渡成為研究所後，會保留與現時基本上一致的研究方式，繼續秉持誠信與質素。 對於民研計劃與港大分道揚鑣，鍾庭耀形容此刻心情是「無怨、無恨、無悔」。

鍾庭耀形容自己的心情是「無怨、無恨、無悔」。(張浩維攝)

現年61歲的鍾庭耀，早已達港大學術人員退休年齡，他曾在去年與港大社會科學院續約一年，其後不再提出延長合約，將於今年7月退休。期間，他與港大商討民研計劃未來的發展，最後決定成立香港民意研究所。對此，他直言感到「無怨、無恨、無悔」。

社會科學學院院長夏偉立表示，民研計劃脫離港大的決定，與過去民研計劃涉及的爭議無關，重申當鍾庭耀離開港大，港大便很難延續計劃。他又指，鍾庭耀亦表達希望繼續領導新研究所，若延續民研計劃，將與研究所直接競爭。

民研計劃將在7月1日正式過渡成為香港民意研究所。期間，研究所將公開籌集約600萬經費，用作研究所創立及初期的營運資金，其後會自負盈虧。鍾庭耀指，需要社會在資源上的支持，才能維持特首評分、政府民望等現行自費的定期研究項目，坦言在選舉票站調查等大型項目上，需要耗費大量資源，若缺乏贊助將難以進行。不過，對於未來研究所會否受資金限制，鍾庭耀強調，研究所會繼續堅持誠信和質素，「不會為五斗米而折腰」。他笑言自己已進入退休後的年齡，沒有家庭及事業的顧慮，認為老一輩的人士仍能夠「跑在前線」為社會貢獻。

他又表示，尊重以往社會上對民研計劃的批評，但他更重視學術界及國際專業界對其工作的評價。他提到目前未有學術文章或討論指出，民研計劃的調查方法或取題、以及他作為研究團體的總監的言行舉止，是違反學術守則。他續指，社會上對民意調查的工作及結果有不同評論，認為一個成熟健康的公民社會應該以比較科學客觀的方式看待民調結果，但香港社會仍有一段距離。

鍾庭耀表示，在營運初期，研究所會專注發展及延續轄下的香港民意研究計劃，研究所成熟後將會涉足多方面研究範疇，包括民意研究、政策研究、市場調查、全民投票、社會參與等。

對於自己會領導新研究所到何時，鍾庭耀表示，雖然希望「盡快退下來」，但提到2022年是香港回歸「50年不變」的一半時間，希望屆時會為「一國兩制」的檢討和前瞻作研究後，才會正式退下來。