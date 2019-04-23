財委會爭議性項目多　陳健波：最少加開24小時會議　

正隨立法會團訪問杭州的財委會主席陳健波在當地會見傳媒時透露，本年度財委會餘下約44小時會議時間，全年開會時間僅110小時，較去年134小時為少，故需最少加開24小時會議時間。 被問到會否修改財委會會議程序以加快審議過程，陳健波回應指自己作為主席並不願意修改財委會會議程序，但若然泛民拉布情況無改善，很多人再提議修改議事程序，他身為主席很難拒絕，直言「我是被迫出來的。」 記者鄭榕笛隨團直擊

陳健波表示，今年財委會有多項具爭議性項目，如328億古洞北及粉嶺北新發展區工程、元朗橫洲23.9億平整撥款等。(資料圖片/林若勤攝)

陳健波表示，今年財委會有多項具爭議性項目，如328億古洞北及粉嶺北新發展區工程、元朗橫洲23.9億平整撥款、造價25億的廚餘回收中心、中部水域人工島相關5億研究等等。他估計單處理這些以上項目已需要20多小時，「我呼籲無論建制或非建制派議員，七月前都不要安排活動，有很多會接連要開，我認為為市民處理民生問題比放假重要。」

陳健波續道，今年有超過七成項目，「喺工務小組委員會傾完，喺財委會又傾」。他形容情況令人憂慮，反問到底設立工務小組及人士編制小組委員會意義為何？陳表示已與非建制派議員溝通過希望減少以上情況，「有些議員經常在財委會討論非相關事項，例如政策問題。」

指財會淪為橡皮圖章是議員造成

被問到會否修改財委會會議程序以加快審議過程，陳健波回應指自己作為主席並不願意做這件事，因為修改議事規則會導致很多令人不開心場面出現，但最後決定是決於議員意見，「我依家壓力越來越大」，指如果情況無改善，很多人再提議修改議事程序，他身為主席很難拒絕，「我是被迫出來的。」

陳健波又指，不想財委會匆匆通過議案而變成橡皮圖章，但所謂橡皮圖章是被議員造成，「當時大部份議員都同意，但還有部份議員糾纏不清。」不過，陳健波認為無須押後審議具爭議項目，因為有關項目數量相當多，再押後將導致無時間審議。