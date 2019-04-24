【佔中九子案】今判刑　戴稱欣然面對裁決　朱牧：不要放棄抗爭

佔中案九名日前被判罪成，今日（24日）判刑。「佔中三子」之一戴耀廷最先到達現場，他向現場記者坦言「無論法庭的裁決係點樣，我都會欣然面對。」 陳健民隨後亦到場，並與支持者握手，並稱自己「一啲都唔驚」，及後與工黨李卓人擁抱。 身穿黃色裙的陳淑莊到達法院時，亦和多名支持者擁抱和握手。有女支持者和朱耀明擁抱時，雙眼通紅。 佔中九子眾人陸續抵達現場後，與立法會議員林卓廷、尹北堅、莫乃光、梁繼昌及一眾支持者，高舉黃傘及寫上「不廢江河萬古流」的標語，眾人高叫「抗爭無罪、我要真普選及無畏無懼」等口號。

戴耀廷等 九人因佔領運動被判罪成。（歐嘉樂攝）

戴耀廷於8時許到場，沿途支持者與他擊掌以示支持，並大叫「戴教授加油」，期間與一眾支持者唱詩歌及禱祈。戴自言他仍懷著「好平靜、充滿盼望」的心情，指「無論法庭的裁決係點樣，我都會欣然面對。」

陳健民：有乜天真得過相信一國兩制？

另一名佔中發起人陳健民提到，法官在判詞指九子相信透過佔領可以爭取真普選是天真，他反問：「有乜天真得過相信一國兩制？」他指他與很多人仍相信和希望守護一國兩制。他又指有很多人問他可以為九子做甚麼，並趁機呼籲4月28日一起上街反對《逃犯條例》，阻止兩制被吞噬，這就是對他們最大的支持。

朱牧：不要因我們入獄便放棄抗爭

牧師朱耀明表示，相信大家面對的非只他們九人，亦要面對香港目前沉淪的狀況，他認為需要每個香港人都要努力為自己、為下一代創造一個和諧、人民生活幸福的社會：「不要因為我們入獄便放棄抗爭，使到政府任意妄為，剝削我們的人權、破獲我們的法治。」

陳淑莊指，「抗爭路好長，最重要非爭朝夕」，大家都要堅守原則，對同伴有信心，亦要保持心境和身體健康，「繼續打這一場好長好長的仗」，她寄語港人「不要這麼快對我們的地方失望，這個地方是我們的，如果我們都守不住的話，其實去到哪裡，沒有一個地方是我們的家。」

佔中九子與立法會議員林卓廷、尹北堅、莫乃光、梁繼昌等拉起寫上「不廢江河萬古流」的標語，並高叫抗爭無罪等口號。(羅君豪攝)

邵家臻：這就是「引刀成一快」的時候

社福界立法會議員、佔中十死士之一的邵家臻，以「引刀成一快」和「事就這樣成了」總結今天的心情。他指公民抗命和佔領運動到了這一刻，是最重要、光輝的時刻，這就是「引刀成一快」的時候。他又指整個運動到這個階段是一個分號，坦言兩星期前已有心理預備入獄，形容「呢兩個禮拜係賺咗」。他以英文發言時則呼籲市民上街反對《逃犯條例》，希望可以看到有逾萬人包圍立法會。

他又表示，感謝支持者到法庭支持九子，他指在早上5時28分，公眾旁聽的籌號已經派光。

黃浩銘則舉起紙張，介紹六位因為聲援雨傘運動被判囚的內地維權人士：「每個地方都有不同人為民主理想而付出和貢獻，今日我們問我們自己每一個香港人：『我們可以為了我們成長的地方付出幾多？』」他希望港人能堅持民主，戰鬥到底，又籲港人參與反逃犯條例修訂遊行。

張秀賢：若不天真 怎能為社會帶來改變

學聯前常委張秀賢提到，他在過去幾天開始收集品格證明，交予感化官。他坦言本身不想收集品格證明，因認為自己並無「做錯嘢」，不過感化官要求他交品格證明，故最終決定公開收集陳情信。他表示今天打印了約250封陳情信，有一部分仍未有空印出來。他強調這些陳情信並非為他陳情，而是讓參與過雨傘運動的人，向法庭講出他們有血有肉的故事，是有重量、有溫度的信件，他指雨傘運動雖然帶來悲傷和痛苦，但令港人找到盼望、身份和信心。

他回應法官指九子天真的說法，反問若不天真、為人世故，又怎能為社會帶來改變。他強調自己光明磊落，參與這份雨傘運動就是九子最佳的品格證明，他希望港人關心其他在囚的抗爭者，不忘傘運的初衷。

最後一個發言的民主黨李永達，對仍有很多市民支持香港的民主運動，感到高興和有希望，現場人士已顯示力量，「我深深相信當我坐完監出來的時候，香港民主運動會再起，會給政府更大的衝擊，令我們普選道路再行前一步。」他又表示，希望市民可以在4月28日上街，反對《逃犯條例》，盼可看到有逾10萬人參與遊行。

↓↓↓ 佔中九子案今判刑 眾人抵庭情況 ↓↓↓



+ 9 + 8 + 7

2014年發生逾70天的佔領運動，被指是佔中發起人的「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明在事後近兩年等被追究事件，立法會議員陳淑莊及邵家臻等6人，亦被指在事件開始時站台，並呼籲他人上街及支援，9人因而被控控煽惑他人作出公眾妨擾等6項控罪，他們全部否認控罪，並指參與者的行為非他們所能控制，法官陳仲衡日前下裁決，「佔中三子」及各被告均有罪名成立，法官在判辭指相信政府一天內改變，是天真的想法，又重申公民抗命非抗辯理由。