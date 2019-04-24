【佔中判刑】人大「八三一決定」至佔中　一文重溫案件始末

2014年8月31日，人大宣佈有關政改的「八三人決定」，有學生不滿，並發起罷課等行動，繼而發生連串事件，「佔中九子」亦在這關鍵時刻實行公民抗命，他們被指曾呼籲市民及示威者佔領金鐘一帶道路，兩周前全被裁定罪成。法官在判詞中多番強調，公民抗命並非抗辯理由，並形容若認為因有數萬人參與佔領繁忙區域，可迫使政府在一夜之間接納其普選方案，是天真的想法。惟眾被告被定罪後陳情，仍堅持此乃對抗不公的代價，對所作行為無怨無悔，願接受懲罰，只是冀最年長的被告朱耀明牧師免陷囹圄。法庭將於今（24日）判刑。

佔中九子會在西九龍法院接受判刑。（資料圖片）

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政改方案引發爭議

控方指「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明自2013年，即社會仍在熱烈地談論政改方案時，並有要求「真普選」的訴求，而三子亦在這時開始提倡「讓與和平佔領中環」，並在同年三月在記者會上提及佔中計劃。然而至翌年人大發表「八三一決定」後，有學生認為未達至他們的訴求發起罷課，在同年9月發起罷課，之後發生衝公民廣場等事件，亦有留守政總門外的學生被捕。

同年9月27至28日，眾被告在中環、金鐘至灣仔一帶示威，有的站台呼籲市民加入，亦有在現場指示示威者阻塞街道，為期74日的佔領運動從而展開，而九名被告則指在這段期間有份鼓勵市民參與，最後全被裁定妨擾罪成。

中大於2014年10月及11月分別在金鐘及旺角兩個「佔領區」進行民調，詢問在場民眾參與運動的原因，結果顯示僅6.5%是響應「佔中三子」而參與雨傘運動。（資料圖片／GettyImages）

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官稱不會考慮背後的政治取態

法官早前在判詞中明言，公民抗命在法律上非抗辯理由，法庭的功能並不是決定公民抗命背後的政治取態。法官續指，陳健民、戴耀廷和朱耀明三人以是否令整個地區癱瘓作基準，是完全錯誤。他認為三子於2014年9月啟動運動時，便可知道如此大型的佔領必然對公眾帶來嚴重不便。

認為政府會一夜改變屬天真

對於因有數以萬計的人參與佔中，政府的首要考慮會是回應真普選的訴求，而非立即去趕散示威者的說法，法官指這也是不現實的。他形容如覺得政府會因此在一夜之間作出讓步，推出三子提倡的普選方案，說法亦屬天真。法官指出，沒有基礎顯示有數以萬計的人參與佔中，就可達致參加者心目中的結果，繼而不再佔領。

「八三一決定」後才決定佔領

法官又指，三子在2013年尚未有確實的佔領地點和時間，遂仍未構成串謀作出公眾妨擾罪；但至2014年八三一決定出爐後，三人在9月決定在10月1日開始佔領遮打道，便干犯了罪行。

佔中9子案備受社會關注，國際特赦組織發起聯署，要求政府停止政治檢控。（資料圖片/羅君豪攝）

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朱：只為喚醒人災難正在發生

定罪後，戴耀廷及陳健民沒有為自己求情，只稱朱耀明牧師身體欠佳，望法官免他入獄。朱親自陳辭，稱自己在雨傘運動中只是一個敲鐘者，讓人們知道不幸和災難正在發生，期望喚醒人們的良知。警方施放催淚彈時，他腦中湧現六四事件的景象，心裡想著一定要守護學生。他又指中央政府否決普選，令人憤怒。

鍾：被控的是所有參與過這運動的人

鍾耀華陳情時道，現在被控的是所有參與過雨傘運動的人，是所有珍重香港的人，故法官不需知道其背景及參與的原由，而應了解每一個參與運動的香港市民為何依然堅持不放棄。他願受刑罰，並指這是對抗不公的代價。張秀賢則謂：「也許很多老練的人會說我們只有理想，不求實際，但假若學生也變得世故，又有誰可以單純的為著理想，努力為社會帶來改變？」

邵：期待出獄後見到更好的墟市

陳淑莊自撰的求情信亦只有短短幾句，表示自己有幸能為香港努力，自己的付出微不足道。邵家臻剛於周六出席公開活動，憶述當選立法會議員後，不斷改善墟市，形容「一路走來見證堅持可以令頑石點頭」，期待在出獄後能「見到更好的自己和墟市。」黃浩銘在裁決前就曾透露心中已有一個婚期，望刑期不會打亂計劃。

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（59歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（25歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），9人共被控6項妨擾罪。

案件編號： DCCC480/2017