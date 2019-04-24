【佔中判刑】陳淑莊腦瘤壓腦幹　何俊賢：一到找數個個身患絕症

佔中九子案今天在西九龍裁判法院判刑，其中公民黨立法會議員陳淑莊的代表律師在開庭時呈交多份醫生報告，指腦部發現有腫瘤，需在兩星期內接受腦部手術，又指會有生命危險，要求押後判刑。法官陳仲衡將陳淑莊的判刑押後至6月10日。 消息一出，引起社會關注。建制派也紛紛在Facebook就事件發表意見，其中民建聯漁農界立法會議員何俊賢直指：「一到找數，個個都身患絕症。你玩晒啦～～～」其黨友蔣麗芸則指：「腦有事，可大可小」，又說希望陳淑莊在回復健康後能從容面對審判結果。 工聯會會長吳秋北亦在facebook發文，指疾病跟判決無關，又反問：「罪犯又和官老爺在玩弄程序？」

何俊賢在Facebook發文，直指：「一到找數，個個都身患絕症。你玩晒啦～～～」（資料圖片/余俊亮攝）

何俊賢在其facebook寫道：「一到找數，個個都身患絕症。你玩晒啦」(何俊賢facebook 截圖)

陳淑莊今天步出法庭時交代病情，又指經過檢查後發現左腦有一顆直徑4.2cm大的腫瘤，壓著腦幹，手術或有長期影響，未知腫瘤是良性還是惡性。

在法庭決定押後陳淑莊的判刑，何俊賢在Facebook發文，直指：「一到找數，個個都身患絕症。你玩晒啦～～～」

其黨友蔣麗芸亦在facebook轉截有關文章，指「腦有事，可大可小」，又說：「腦部有事可大可小，阿Ann祝願陳淑莊手術順利，回復健康後能從容面對審判結果。」

在蔣麗芸的facebook，不少網民留言冷嘲熱嘲，甚至有人留言指：「佢個腦不嬲都有事㗎喇！」、「同意蔣麗芸說法，陳淑莊嘅腦袋要做緊急手術，實在係非同小可！祝福佢及早做完手術，回復健康狀態，龍精虎猛，能夠有機會去到監倉，接受到應有的判刑結果！」

蔣麗芸亦在facebook轉截有關文章，指「腦有事，可大可小」。（資料圖片/盧翊銘攝）

吳秋北也在facebook「抽水」，指疾病跟判決無關，反問：「 罪犯又和官老爺在玩弄程序？」，又指一個人能否履行責任，不影響其應有責任，認為罪犯能否履行判罪不影響其應判之罪，「如有人道理由要考慮判決後處理不是更適合！？