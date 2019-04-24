【佔中九子案】梁美芬指判刑輕：勿認為入獄數月便能增加政治本錢

佔中9子案今日（24日）判刑，各人分別被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等。 正在杭州考察的經民聯立法會議員梁美芬表示，法官的判刑傾向為輕，相信法庭有考慮到各人的背景，呼籲社會人士引以為鑑，「不希望有人認為今次判得不重，便向社會發放訊息，入獄數個月便能增加政治本錢。」

民建聯葛珮帆稱，今次判罪無論結果如何，都不足以彌補違法佔中帶給社會的傷害。（鄭榕笛攝）

經民聯主席盧偉國回應九子判刑結果，強調違法達意、破壞社會安寧需要付出代價。「對於被判刑議員的去留，我們會作慎重考慮。」他只由於被判刑人士會作出上訴，故此不對其刑罰發表意見。

身為律師的梁美芬形容法官的判刑傾向為輕，相信法庭有考慮到各人的背景，她呼籲社會人士、特別是曾經參與佔中的年輕人一定叫以此為鑒，「不希望有人認為今次判得不重，便向社會發放訊息，入獄數個月便能增加政治本錢。」

民建聯葛珮帆稱，今次判罪無論結果如何，都不足以彌補違法佔中帶給社會的傷害。葛珮帆又指，對於任何議員健康出現問題，都祝願對方早日康復。至於黨內是否會動議褫奪有關議員資格，民建聯會認真開會討論，建制派將會詳細商討後再作決定。

工聯會黃國健指，若然有其他議員提出褫奪議席，工聯會會慎重考慮，但就不會「扯頭艦」。（鄭榕笛攝）

工聯會黃國健則指，若然有其他議員提出褫奪議席，工聯會會慎重考慮，但不會在這件事上作「扯頭艦」。