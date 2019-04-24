【佔中判刑】左腦4.2厘米腫瘤壓腦幹　陳淑莊：我會勇敢面對

佔中九子案今天(24日)在西九龍裁判法院決刑，其中公民黨立法會議員陳淑莊的代表律師在開庭時呈交多份醫生報告，指腦部發現有腫瘤，需在兩星期內接受腦部手術，又指會有生命危險，要求押後判刑。法官陳仲衡將陳淑莊的判刑押後至6月10日。 陳淑莊離開法庭時交代病情，指復活節前後接受詳細的腦掃描及診斷，發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，較乒乓球稍大，並腫瘤壓著腦幹位置，導致腦幹彎曲，壓著部分腦血管及神經，醫生診斷為腦膜瘤。 她表示，明早會前往做手術前的顯影檢查，查看腫瘤血管和神經線，亦會向立法會主席告假，短期內未必能在議會出現，並會減少出席公開活動。她表示會勇敢面對，「大家放心。媽媽，你亦要對女兒有信心，我應付得來的。」

陳淑莊發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，較乒乓球稍大。（陳淑莊facebook）

陳淑莊含淚說：「媽媽，我應付得來的」

陳淑莊離開法庭時交代病情，因本身預計被判入獄，遂於4月4日接受全身身體檢查，包括磁力共振掃描，原本最快11日能取得報告，但因各種原因延後到醫院取報告。4月9日，她感到身體不適，惟當日是裁決日，故押後與醫生的會面，並與母親到台北預祝母親節，直到上周三，才到醫院取報告，報告顯示她身體大致健康，但腦內有異常物體。

於是她立即尋求本身是醫生的余若薇丈夫協助，接受詳細的腦掃描及診斷，發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，較乒乓球稍大，並腫瘤壓著腦幹位置，導致腦幹彎曲，壓著部分腦血管及神經，醫生診斷為腦膜瘤，現時亦不知道腫瘤是良性還是惡性，又指手術或為她帶來長期影響。

陳淑莊表示，過去一直出現一些身體異常情況，包括頭暈、面部麻痺、作嘔，相信與腫瘤有關，但坦言沒想到情況嚴重至此。

她表示明早會前往做手術前的顯影檢查，查看腫瘤血管和神經線，她亦會向立法會主席告假，她指短期內未必能在議會出現，又表示會減少出席公開活動。她表示會勇敢面對，「大家放心。媽媽，你亦要對女兒有信心，我應付得來的。」

陳淑莊又說，指雖然她身在牢獄之外，但爭取「我要真普選 」的心仍與其他入獄的被告一起，形容自己「充滿力量、 正面」；又認為，病況是天意，她會盡快康復，呼籲大家放心

陳淑莊又說，指雖然她身在牢獄之外，但爭取「我要真普選 」的心仍與其他入獄的被告一起。（梁鵬威攝）