【多圖】六四紀念館重開　計時器見證傷痛每一秒

六四事件30周年，支聯會於旺角重置的「六四紀念館」今(26日)開幕予公眾參觀。紀念館設計分為三大主題：「記憶」、「公義」、「希望」，意在紀念在八九民運中犧牲的烈士和他們的奉獻精神。 支聯會主席何俊仁表示，紀念館開幕是今年悼念六四事件30周年連串活動的重要開始，他形容將會是一個持久艱辛的運動，支聯會會配合全世界、包括內地支持公義的朋友並肩作戰。

支聯會六四紀念館旺角新址開幕。（方家遠攝）

何俊仁表示，30年前的今天，《人民日報》發表題為「必須旗幟鮮明地反對動亂》的社論，將學生運動定性為動亂，激化矛盾，最終導致六四慘劇，設立紀念館是保存真相，追求公義，從歷史中學習。

「六四紀念館」入口設有「六四」計時器，見證「八九六四」距今多少年、月、日、時、分、秒，喻意人民不會忘記六四事件；計時器對面展板用64張黑白相片重現89年北京學生抗爭過程，內容由1949年中共建國、1957年反右運動、到期後的文革爆發、胡耀邦病逝、學生提出民主改革直至期後六四事件爆發前夕。

重要展品有六四中慘遭子彈穿頭的學生王楠遺物，包括他當時戴的留有彈孔的頭盔、破碎的眼鏡及以及子彈殼。

↓↓↓ 六四紀念館展品 ↓↓↓

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另有六四倖存者張健捐出留在他腿內的一截子彈。張健在八九民運期間擔任天安門糾察隊總隊長，2001年流亡海外，日前突然在飛機上病發離世。何俊仁對此表示傷心，「他才48歲還很年輕，我們很希望他有機會能來香港。」

另外，紀念館內設圖書閣，陳列與八九民運和「六四」屠殺相關的書籍、刊物；並設影視播放區，播放不同的「六四」及「天安門母親」紀錄片。