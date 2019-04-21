【六四30】20人示威促六四紀念館撤出新址　指人流過多會致冧樓

六四事件今年踏入30周年。支聯會尖沙嘴六四紀念館舊館封閉約3年後，將再現旺角新址，並擬於本月26日開幕。今日（21日）有20多人自稱代表一批「敢怒而不敢言」的街坊及商戶，到紀念館所在的旺角藝旺商業大廈樓下抗議，要求撤出。 示威者指紀念館將為大廈帶來人流，屆時大樓或因難以承受而出現「冧樓」危機；又指紀念館或違反公契及防火條例，一旦發生火警，會如造成41死80傷的1996年嘉利大廈五級火警，要求支聯會盡快搬離新址藝旺商業大廈。

約20名自稱代表一批「敢怒而不敢言」街坊及商戶到新六四紀念館樓下示威，要求該館撤出。（余俊亮攝）

指斥支聯會「發死人財」 反中亂港

示威者表示，他們代表一批「敢怒而不敢言」的街坊及商戶到場，但卻未有正面回應示威者當中是否有大廈商戶，又指未有逐一通知商戶今日會到場，以免造成滋擾。他們批評支聯會已為「過街老鼠」，多年依靠六四事件「發死人財」及反中亂港，指每次支聯會進入商廈舉辦「六四紀念館」時都隱瞞商戶，令大批閒雜人出入滋擾，斥責支聯會「累街坊」。

部分示威者登上六四紀念館樓層，在鐵閘外貼上請願信。（余俊亮攝）

恐發生嘉利大廈式火警慘劇

有示威者指出，新址的大廈樓齡已有40多年，一部電梯難以承受眾多參觀者出入，而大廈地台結構亦可能因承受不到人群重量而出現「冧樓」潛在危機。他們又指，大廈原先用途並非用作展館，質疑紀念館在裝修時涉嫌違反防火條側及違規改建，一旦發生火警，或來不及疏散大批人羣，屆時或造成重大傷亡，強調無人希望重演1996年嘉利大廈火警慘劇。

示威者又指，根據大廈公契第10條，業主不得製造噪音，或對其他業主造成不便或阻礙。他們認為紀念館或違反公契，要求支聯會盡快遷出新址，揚言不排除會再有行動以表達訴求。

認為當年解放軍做法恰當

有示威者指出，他們是見證六四的一代人，認為支聯會多年以片面之詞欺騙港人；亦有示威者說，若當年天安門曾發生開槍事件，民運人士不能安全逃亡到海外；有人又指，解放軍當時的武力做法恰當，英國、法國及美國亦會就過分的示威行動，作出法例上容許的武力行為。

示威者在六四紀念館外貼上請願信。（余俊亮攝）

原尖沙嘴紀念館遭大廈法團起訴而關閉

支聯會早年以900多萬元買入單位開辦「六四紀念館」，選址尖沙嘴富好中心。當時展館開幕時，亦有反對者到場示威抗議。後來礙於物業公契等問題，紀念館遭業主立案法團起訴，最終於2016年7月正式閉館。去年12月支聯會以800萬購入旺角藝旺商業大廈10樓全層作新館址，但本月初紀念館先遭人毀壞大門及室內設施。