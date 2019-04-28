【逃犯條例】何韻詩、黃耀明現身遊行：修例將法治徹底粉碎

民間人權陣線今（28日）下午4時舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂。遊行未出發已爆滿銅鑼灣東角道，曾於社交平台呼籲大家參與遊行的藝人何韻詩、黃耀明亦現身於隊伍中。 黃耀明直言「今日唔出嚟，以後冇得出嚟」。他指是次修例踩到香港人的核心價值—法治精神，「呢次修訂係會將香港法治徹底粉碎」。他又指不應計較人數多寡，形容每次聚集都是為大家打氣，而對抗極權的抗爭是十分漫長，非一次便能成功。他認為，今日氣氛很好，並有一定人數參與遊行。

黃耀明表示，不應計較人數多寡，形容每次聚集都是為大家打氣，而對抗極權的抗爭是十分漫長，非一次便能成功。（李澤彤攝）

何韻詩表示，不應再去計較遊行是否有用，強調是次修例關乎到所有人，而非一小撮人，「其實每一個人打一句嘢，都有可能觸犯到呢個可能通過嘅法例」。她又勉勵港人，「唔好覺得冇人願意再做任何嘢，你可以做第一個，唔好等人去做」。

佔中9子早前判刑，當中4人需即時入獄，黃耀明認為港人不應為判決感到絕望。他直言：「我哋點可能絕望？佢哋自己都唔絕望，充滿平和、希望嘅心面對，係一個好好嘅示範如何做一個公民抗命」。何韻詩則認為，爭取民主必然需付出代價，強調志氣、堅持需慢慢累積，「等到有一日終於有改變，而唔係會瞬間發生，我哋只係啱啱開始，大家加油」。

市民溫小姐稱，相對比佔中九子，今日參與遊行只是微不足道的付出，「趁依家仲有機會出嚟」，強調每一個香港人都有責任發聲。（黃詠榆攝）

另外市民溫小姐認為，表面上修訂是「大仁大義」，惟她擔心修訂一旦通過，會影響港人的言論自由，「可能秋後算賬捉人，香港司法制度我信，但逃犯條例大權掌握喺行政長官」。她指，有權有勢的商家未必受到影響，反而小市民可能受到影響。

她又稱，相對比佔中九子，今日參與遊行只是微不足道的付出，「趁依家仲有機會出嚟」，強調每一個香港人都有責任發聲。